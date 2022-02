Projet d'autoroute A147 : la fronde des maires du Nord Haute-Vienne contre le tracé

C'est un "serpent de mer". L'autoroute A147, qui joindrait Limoges à Poitiers, fait l'objet depuis début janvier 2022 d'une concertation publique. Organisée par l'Etat, cette concertation a pour but d'étudier deux projets : celui d'une autoroute payante qui permettrait de relier Poitiers à Limoges en 53 minutes dès 2030, ou un projet de 2x2 voies qui permettrait la création de 73 kilomètres de nouvelles voies pour un temps estimé d'1h20 entre les deux métropoles.

Mais...mais il y a un "mais". Certains maires ne semblent pas emballés par la proposition d'une autoroute concédée. Si c'est déjà le cas de la maire de Poitiers Léonore Moncond'huy, c'est aussi le cas de plusieurs maires du nord du département de la Haute-Vienne. "Que cherche-t-on à faire" s'interroge Bruno Schira, maire du Dorat. Il y apporte une réponse : "Je pense que le premier objectif est le désenclavement de notre territoire, qui n'est pas abandonné de la République, mais délaissé, c'est certain" souligne le premier édile qui réaffirme le besoin d'une liaison Limoges-Poitiers pour y développer des liens forts et économiques. Mais, à l'entendre, pas sûr que l'autoroute y parvienne.

Un axe payant et avec une grosse interrogation sur l'empreinte environnementale

Le tracé tel qu'il est présenté ne convainc pas Bruno Schira. "Nous avons une liaison Nord-Sud à travers l'A20. Cet axe, autoroute ou 2x2 voies, devrait être connecté à cet axe plutôt qu'avec la RN520, déjà surchargée et pour laquelle il n'y a pas de budget pour le doubler". Même chose côté Poitiers. Or, ce que déplore le maire du Dorat, c'est la présentation de deux tracés sur lesquels les élus et citoyens n'ont pas de prise directe. "Vous avez le choix, sans l'avoir vraiment" souffle-t-il.

"Ici, on ne prendra pas l'autoroute pour aller à Limoges. Les gens n'en auront pas les moyens". La maire de Peyrat-de-Bellac est quasiment catégorique. Pour Patricia Marcoux-Lestieux, l'axe n'étant pas gratuit, les habitants de sa commune ne pourront pas se le payer, quitte à rebasculer sur des itinéraires bis. Le dossier est selon elle "très pauvre et plein d'incertitudes", et elle demande à l'Etat de revoir sa copie. "D'autant que, ayant assisté à un des ateliers dédié sur l'environnement, j'ai été surprise par la faiblesse du dossier présenté : très peu de données chiffrées nous ont été présentées pour savoir comment on va compenser 800 hectares d'artificialisation, dont 130 hectares de zones humides détruites."

Vers le retour des camions dans le centre de Bellac ?

Autre maire a avoir fait voter une motion par son conseil municipal, c'est Claude Peyronnet. Le maire de Bellac considère, à l'égal de la maire de Poitiers, que ce projet n'est pas sérieux. "J'ai découvert en lisant les documents que l'autoroute emprunterait la déviation de Bellac, actuellement à 1x1 voies. Pensez-vous sérieusement que cette 1x1 voie s'appelle vraiment autoroute ?" souligne le premier édile de Bellac, face à ce projet d'A147 qualifié "d'OVNI". Pour lui, il faudra forcement organiser un tracé non-payant (car l'autoroute est concédée), et cela passera forcement sur sa commune. En l'état, lui comme ses collègues, préfèrent donc au moins le projet de 2x2 voies, voir un projet alternatif. "Je m'adresse aux 39 maires de la communauté de commune du Haut-Limousin en Marche" clôture Bruno Schira, maire du Dorat. "Prenons à bras le corps cette opportunité pour porter haut et fort le développement économique de ce territoire délaissé de Haute-Vienne."

La concertation a lieu jusqu'au 20 mars. Une prochaine réunion publique aura lieu le 2 mars prochain à Couzeix, avant une assemblée des territoires de clôture prévue à Peyrat de Bellac le 10 mars prochain. Un débat mobile aura lieu ce samedi 26 février à Bellac.