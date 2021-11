Projet d'autoroute A154 : les opposants saisissent le CESER à Orléans

C'est un sujet délicat qui atterrit ce mardi matin sur le bureau du Ceser à Orléans : le projet d'autoroute A154. Le Ceser (conseil économique, social et environnemental de la région Centre-Val de Loire) est une instance consultative que les citoyens peuvent directement saisir - c'est ce qu'a fait la FEEL, la fédération environnement Eure-et-Loir, qui regroupe 10 associations, et qui veut donc que le Ceser examine le bien-fondé de ce projet très contesté d'autoroute A154.

Une pétition aux 5 014 signatures

L'A154, ce serait en fait une concession autoroutière de 90 km entre Nonancourt dans l'Eure et Artenay dans le Loiret, en passant par Chartres : c'est le chaînon manquant qui permettrait de relier par autoroute Rouen à Orléans. La future autoroute reprendrait une partie de l'actuelle RN154, aujourd'hui gratuite, mais dont certaines sections ne sont pas à 2 fois 2 voies, et intégrerait de nouveaux tronçons à construire, notamment un contournement de Chartres. En juillet 2018, la déclaration d'utilité publique a été accordée pour une mise en service en 2027, mais les travaux - dont le coût est estimé à 1 milliard d'euros - n'ont toujours pas commencé. Du coup, les opposants sont déterminés à ne pas baisser les bras.

Pour saisir le Ceser, il faut réunir dans une pétition 4 000 signatures réparties sur les 6 départements du Centre-Val de Loire. La FEEL a recueilli 5 014 signatures ! "C'est en soi une petite victoire, souligne Jean-Marc Cavet, le maire de Saint-Prest, une petite commune située à l'Est de Chartres. Début septembre, on n'avait que 2 000 signatures ! Cela montre qu'on a réussi à mobiliser." Une mobilisation autour de 2 arguments : le désastre écologique qu'impliquerait le projet et le coût financier pour les usagers puisque l'autoroute serait payante alors que l'actuelle RN 154 est gratuite...

A158 vs ligne ferroviaire ?

La commune de Saint-Prest serait ainsi "massacrée", affirme Jean-Marc Cavet : "Notre commune serait coupée en deux, et un ouvrage de 1 200 mètres traverserait un étang, l'Eure, des chemins ruraux, avec des dégâts irréversibles sur la biodiversité. La vallée de l'Eure, c'est 156 espèces protégés, rien que pour les insectes ! Et on sait très bien que malgré les mesures de compensations dans ce genre de projet, on ne compense jamais à 100%. Sans parler, bien sûr, de la pollution... C'est impensable, car il existe d'autres solutions."

Martine Carré, l'une des porte-parole de la FEEL, espère bien que cette saisine du Ceser n'aura pas qu'une portée symbolique. "On est en plein dans la COP26 sur le climat où on parle du bilan carbone, des énergies, de la mobilité de demain, insiste-t-elle. Comment croire que la mobilité de demain, c'est de construire encore et encore des autoroutes ? Comment croire qu'on puisse se passer de centaines d'hectares agricoles pour les générations futures, avec toujours plus d'artificialisation des terres ?" L'A158 risquerait aussi de porter un coup fatal au projet de relancer la ligne ferroviaire Orléans-Chartres, projet qui semble certes largement encalminé.

Le Ceser examinera la saisine sur la forme et sur le fond

Ce mardi, le bureau du Ceser va d'abord examiner la recevabilité de cette saisine. "On va vérifier la forme, ce qui ne devrait pas poser de problème, indique Eric Chevée, le président du Ceser, mais on va aussi regarder le fond : est-il opportun pour notre instance d'étudier un sujet qui a déjà obtenu une déclaration d'utilité publique ? Et si oui, quel type d'étude devrons-nous mener ? Je n'ai aucun a priori."

C'est la 3ème fois que le Ceser fait l'objet d'une saisine citoyenne : la première requête, à l'initiative de la CGT, portait sur les hôpitaux publics et a abouti à un rapport très sévère du Ceser ; la deuxième saisine, sur la question des maladies orphelines, a été rejetée par l'instance, qui a estimé qu'il ne s'agissait pas d'un sujet régional mais national.