Projet d'autoroute A69 : "ma conviction, c'est qu'il faudra qu'il se fasse" dit Clément Beaune sur France Bleu

Le ministre des Transports, Clément Beaune, était l'invité, ce vendredi, de "Ma France" sur France Bleu. Il ne laisse plus guère planer le doute sur le projet d'A69, il ira, selon lui, à son terme avec des aménagements à la marge.

France Bleu Occitanie : Votre ministère a reçu des opposants, dont une chef d'entreprise tarnaise, Myriam Joly, qui était avec nous ce matin sur France Bleu Occitanie. Elle est ressortie plutôt confiante de cette rencontre et ce qu'elle retient, c'est que malgré le début des travaux, la possibilité de réévaluer le projet est toujours là. C'est en juin. Honnêtement, on a quand même l'impression d'une ligne de crête dans votre communication... Les "pro" disent "les travaux doivent aller au bout car la décision est prise". Les "antis" disent : "il faut réévaluer". Votre sentiment, c'est quoi ? Il y aura une autoroute ou pas entre Toulouse et Castres ?

Clément Beaune : Vous avez raison, moi, je veux entendre tout le monde. Il y a eu pour la première fois, je crois, une rencontre dans mon ministère hier, avec des associations, des associations qui sont contre. J'ai aussi beaucoup échangé parce qu'il faut entendre tous les points de vue avec des élus qui m'ont interpellé quand j'avais dit qu'il fallait revoir certains projets autoroutiers. La présidente de région Occitanie et le département du Tarn et d'autres qui sont, il faut le dire aussi, très majoritairement, très, très majoritairement pour ce projet.

Moi, j'ai lancé une revue des projets autoroutiers. On avait, je crois, jamais fait ça. Il y a une dizaine de projets autoroutiers qui sont en cours en France, c'est-à-dire qui ne sont pas vraiment commencés, qui n'existent pas encore, mais qui ont fait l'objet de procédures, de discussions, parfois de financements.

L'A69 dans cette dizaine de projets, je vais être très clair, c'est le plus avancé. Et les travaux ? Ils ont commencé un peu et il y a eu toute une série de débats juridiques, politiques, il y a eu des recours, etc. Et tout ça a été clarifié, si je puis dire, y compris par les décisions de justice, je crois. Il y a une dernière procédure qui est en cours. Je laisse évidemment le juge se prononcer. Mon sentiment, c'est que ce projet, il avancera, mais qu'on peut aussi faire un certain nombre d'ajustements, d'améliorations, d'adaptations.

Et donc, moi, je rencontrerai aussi début juin, dans le cadre de cette revue et spécifiquement sur l'A69, l'entreprise qui avait été sélectionnée il y a déjà de longs mois, pour demander des améliorations sur le plan environnemental. Mais ce qui ne remet pas en question du tout la construction. Et on verra tout au long de la revue. Mais je vais le dire, c'est le projet le plus avancé. Il y a du droit et donc moi, je suis ministre des Transports depuis moins d'un an. Mais il y a eu des étapes précédentes, il y a eu des discussions, il y a eu des décisions, il y a eu des contrats qui ont été conclus.

France Bleu Occitanie : Vous dites : "on verra". Et c'est ce genre de petite phrase, qui laisse place à l'interprétation.

Clément Beaune : Mais parce que vous savez comme il y a cette revue, je ne vais pas préjuger avant la fin de la revue. Je l'ai dit, ce projet, c'est le plus avancé et donc ma conviction, c'est qu'il faudra qu'il avance, c'est qu'il faudra qu'il se fasse pour être très clair. Mais je pense qu'il peut se faire dans les meilleures conditions. Et donc j'ai d'autres projets. Je suis très clair aussi, mais on verra la liste parce qu'il y a encore cette discussion.

Il y a des projets qu'on va suspendre, qu'on va abandonner. Il y en a quelques-uns qu'on va continuer. L'A69 est le plus mûr, le plus avancé. Donc je pense que l'état de droit, c'est qu'il continue. Mais on n'a pas les mêmes conditions qu'il y a quelques années. Le Premier ministre a encore dit : "Il faut accélérer la transition écologique". Il y a une urgence climatique qui est encore beaucoup plus perceptible et il faut améliorer des projets. Ce que je dis dans cette revue, c'est que ce ne sera pas blanc ou noir. Il y a des projets qu'on ne fera pas, il y a des projets qu'on fera. Et puis des projets qu'on fera différemment, qu'on améliorera avec une réduction des impacts environnementaux.

France Bleu Occitanie : Le précédant, c'est Notre-Dame-des-Landes, une des premières décisions marquantes du premier quinquennat Macron. Parfois, des grands projets sont abandonnés et c'est l'espoir des associations comme La Voie est libre entre le Tarn et la Haute-Garonne, est ce que c'est un espoir crédible ?

Clément Beaune : Mais vous avez raison de le souligner. On nous reproche parfois de ne pas avoir pris des décisions difficiles et courageuses. Abandonner le projet d'aéroport de Notre-Dame-des-Landes, c'était une clarification et c'était une décision qui était nécessaire sur le plan environnemental et qui était courageuse, qui n'était pas facile parce qu'il y avait aussi des gens qui étaient pour. Donc l'A69, c'est pas du tout le même cas. Il faut être clair, on parle de quelques dizaines d'hectares aujourd'hui (380 hectares, NDLR), là où on avait un projet aéroportuaire qui était beaucoup plus impactant, avec beaucoup plus d'effet sur l'environnement et sur les terres. Donc là, je vous le dis, ce projet, je pense qu'il doit avancer et je pense qu'il doit être aussi fait. Et je pense qu'il doit être fait différemment, avec des meilleures conditions et une réduction de son impact environnemental. Parce que c'est ça que demandent beaucoup d'associations aussi.