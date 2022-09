Projet d'autoroute Castres-Toulouse : le préfet du Tarn "souhaite vivement le respect du calendrier"

Le choix de France bleu Occitanie ce matin c'est d'inviter François-Xavier Lauch, le préfet du Tarn pour faire le point sur la future autoroute entre Castres et Toulouse, l'A69 alors que le Conseil national de protection de la nature a émis des réserves sur le projets et qu'une nouvelle action des opposants est prévue sur le tracé.

Le Conseil national de protection de la nature vient de rendre un avis défavorable sur cette future autoroute. Est-ce que cat avis va ralentir le projet ?

Instruire, au plan réglementaire, un projet d'autoroute est quelque chose d'assez long. Cet avis est une étape importante, mais c'est un avis consultatif, donc il n'est absolument pas bloquant dans cette procédure d'autorisation de l'autoroute. Je me réjouis de voir que le concessionnaire (Atosca, ndlr) prend cet avis très au sérieux. Il fait des remarques importantes sur les questions de biodiversité, sur les questions de mesures compensatoires et j'ai toute confiance dans la capacité du concessionnaire à retoucher encore son dossier avant l'enquête publique.

Mais dans le contexte climatique qu'on connaît, des experts scientifiques qui disent tout de même que ce dossier s'inscrit en contradiction avec les engagements nationaux en matière de lutte contre le réchauffement climatique ?

Je voudrais vous rappeler que cette autoroute entre Toulouse et Castres est attendue depuis une trentaine d'années dans ce département. C'est également un sujet important de cohésion du territoire entre les deux villes les plus importantes du département, Albi et Castres. C'est très important pour le développement économique du sud du département et l'Etat fait tout pour qu’un équilibre soit trouvé entre l’utilité publique de l'autoroute et la préservation de la biodiversité.

Quelles sont les améliorations que le concessionnaire va-t-il devoir mener suite à cet avis défavorable ?

Le concessionnaire a fait beaucoup dans son projet : il faut le rappeler et pas simplement lire l'avis du Conseil national de protection de la nature. Il a fait beaucoup en économisant des hectares utilisés par le bandeau autoroutier, c’est une autoroute sans péage. Il fait beaucoup également en proposant des tarifs pour des voitures électriques. Je suis au contact du concessionnaire tous les jours, il m'indique qu'il ne creuse pas de carrière pour faire cette autoroute. Et surtout, il m'a indiqué la semaine dernière qu'il allait tenir compte pleinement de cet avis, encore une fois consultatif. Et je lui fais confiance pour améliorer son dossier avant l'enquête publique qui est prévue en novembre. Il faut bien voir que ces dossiers sont des dossiers de long terme et que le concessionnaire prend cet avis très au sérieux pour améliorer son dossier. Il y a deux choses fondamentales à améliorer encore la connaissance de la biodiversité présente sur le territoire et les mesures de compensation. Le concessionnaire fait déjà beaucoup dans son dossier et encore une fois, il va poursuivre cette œuvre.

Il n'y a pas consensus puisqu'une nouvelle action coup de poing est encore prévue ce matin pour bloquer les fouilles archéologiques liées au projet. Est-ce que vous vous déplorez cette nouvelle action ?

Je suis très à l'écoute des personnes qui font mes remarques sur ce projet et des opposants. Mon rôle est de faire en sorte que le projet se déroule. Il est titulaire d'une déclaration d'utilité publique, donc ses fouilles auront lieu, je le dis fortement. Donc, ce projet avance. On a franchi des étapes absolument considérables en ce printemps et effectivement, on rentre dans une phase opérationnelle avec ces fouilles.

Allez-vous demander aux forces de l'ordre de déloger ces opposants à l'autoroute qui vont perturber les fouilles archéologiques ce matin ?

Pour l'instant, on ne parle pas de blocage, on parle d'une manifestation et nous verrons bien ce qui se passera. Mais en tous les cas, il n'y aura pas de blocage des fouilles archéologiques qui se déroulent à partir d'aujourd'hui. C'est une étape importante puisqu'il faut vérifier qu'il n'y a aucun enjeu archéologique avant la construction.

La future autoroute va passer par deux tronçons 2x2 voies déjà construits. La déviation de Soual de 3,4 km et la déviation de Puylaurens de 7km. Donc habitants vont être obligés d'emprunter cette A 69. Est-ce que c'est regrettable de ne pas laisser le choix des habitants ?

La route actuelle, qui est une qui est une nationale, continuera à traverser les deux agglomérations. Donc les habitants ne seront pas obligés d'utiliser l’autoroute.

Mais plus de dix kilomètres d'autoroute vont emprunter ces deux fois deux voies qui sont gratuites actuellement ?

Bien sûr, mais le long de l'autoroute, la route qui passe dans les villages de Soual et de Puylaurens sera préservée et le concessionnaire a d'ailleurs a des obligations pour aménager ses voies. Donc, il y a des variantes qui seront possibles pour les personnes qui sont riveraines de cette future autoroute. Il est faux de dire qu'on ne laisse pas de solution. Et d'ailleurs, je mets en place avec le président du conseil départemental un comité de développement dans quelques semaines qui aura pour objectif de regarder très finement ces sujets-là. Puisque évidemment, l'autoroute ne naît pas seule : des aménagements sont prévus autour.

Est-ce que les travaux de l’A69 vont, comme prévu, démarrer au début de l'année prochaine ?

C'est ce que je souhaite et je souhaite vivement le respect du calendrier qui a été énoncé par le Premier ministre Jean Castex lors de son déplacement dans le Tarn (ouverture à la mi-2025, ndlr).