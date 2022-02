RN147 Limoges-Poitiers : "il est hors de question, comme contribuable, que je paye pour faire une autoroute"

Faut-il ou non une autoroute en lieu et place de la route nationale 147 entre Limoges et Poitiers ? Route accidentogène, un trafic actuel trop important, temps de trajet trop long... les partisans parlent d'un aménagement essentiel, les opposants d'une gabegie financière.

Le projet d'autoroute en lieu et place de la RN 147 entre Limoges et Poitiers coûterait un milliard d'euros.

Voilà un mois maintenant que la concertation publique sur le projet d'autoroute entre Limoges et Poitiers a démarré. A mi-parcours, France Bleu Limousin a donné ce mercredi 2 février la paroles aux partisans, aux opposants, au porteur du projet et aux riverains de la RN147. La concertation se termine le 20 mars.

Deux projets sont sur la table :

110 kilomètres d' autoroute entre Limoges et Poitiers pour un coût avoisinant selon les études un milliard d'euros

entre Limoges et Poitiers pour un coût avoisinant selon les études un milliard d'euros 73 kilomètres de nouvelles voies, notamment une deux fois deux voies sur les 43 kilomètres au départ de Limoges

Les deux projets sur la table coûteront quasiment le même prix aux collectivités, soit près de 450 millions d'euros dont un tiers . La différence pour l'autoroute est qu'un prestataire privé apportera le restant. Gros delta aussi dans la mise en service : 2030 pour le projet d'autoroute privée, 2035 pour le projet de deux fois deux voies.

Questions autour du financement

L'aménagement oui, mais une autoroute concédée non - Éric, ancien riverain de la RN147

La question du financement est posée par des Limougeauds comme Éric. "L'aménagement oui, mais une autoroute concédée non, explique cet ancien riverain de la RN 147. Une autoroute concédée avec un reste à charge pour la collectivité, c'est non. Et en plus, un paiement après utilisation, ce sera un double non".

Le projet autoroutier est évalué aujourd'hui à un milliard d'euros. Si le projet autoroutier est retenu, il y aura des appels d'offres en 2025 pour retenir les concessionnaires. Pourquoi une charge aux collectivités ? "Le concessionnaire doit payer l'investissement de la construction précise Michel Duzelier, chef du service déplacements, infrastructures, transports à la Dréal Nouvelle Aquitaine. Des premières approches mettent en évidence effectivement qu'il faut, pour équilibrer le budget du concessionnaire, une subvention d'équilibre de 450 millions d'euros. Il précise que c'est une base de négociation pour l'instant.

Comment faire quand les collectivités ne sont pas toutes d'accord, ce qui est le cas actuellement ? L'agglomération de Poitiers a déjà dit qu'elle ne donnera pas un centime alors que l'agglo de Limoges est plutôt pour. "Ça fait partie du le jeu de la négociation autour de projets routiers assure Michel Duzelier, négociation qui sera menée en lien avec l'État".

Un milliard d'euros, est-ce réaliste ? Non disent les opposants, ce sera beaucoup plus

Des opposants au projet autoroutier estiment que la projection d'un milliard d'euros est trop faible. Ils craignent une facture finale bien plus lourde. Est-ce que c'est la bonne estimation ?

Les estimations qui sont aujourd'hui faites par les bureaux d'études de la Dréal Nouvelle-Aquitaine. "Il y a toujours des marges, des incertitudes, des aléas qui sont pris en compte précise Michel Duzelier. Le milliard d'euros est calculé au plus juste. Ensuite, ce seront les concessionnaires qui lanceront les appels d'offres auprès des entreprises. Donc, là aussi, les appels d'offres joueront. Mais aujourd'hui, on est sur un coût optimisé et estimé au plus juste".

L'idée d'un péage fait tiquer les riverains de la RN 147

"Les études ont été menées en optimisant les recettes, donc en optimisant les trafics sur l'autoroute" assure Michel Duzelier, sans vraiment répondre à la question des riverains. En clair, si autoroute il y a, péage il y aura. Les 14 euros pour les voitures sur le trajet Limoges-Poitiers est pour l'heure une estimation. Le prix sera réévalué au moment des appels d'offres où les différents candidats à la concession feront aussi des offres, à la fois sur les tarifs de péage et sur la subvention d'équilibre (les 450 millions d'euros). Il avance l'idée d'une aide aux usagers par les collectivités locales, pour accompagner financièrement le trajet domicile-travail. Les collectivités pourraient donc être amenées à mettre la main à la poche après avoir déjà payé une partie de l'autoroute.

Il est hors de question, comme contribuable, que je paye pour faire une autoroute concédée et que derrière, on soit encore la vache à lait - Gilles, un habitant de Bessines sur Gartempe

Le questionnement autour du financement est décidément au cœur des préoccupations des Limougeauds. Parmi les voix qu'on entend, celle de Gilles, un habitant de Bessines sur Gartempe. En préambule, il rappelle que les péages d'autoroutes viennent d'augmenter de 2%. "Moi, en tant que contribuable, je veux bien participer à la construction d'une deux fois deux voies mais il est hors de question que je paye pour faire une autoroute concédée et que derrière, on soit encore la vache à lait".

"Le contrat qui sera signé entre l'État et le concessionnaire encadrera le coût du péage, d'une part. Après, effectivement, il y a les évolutions" défend Michel Duzelier. Il rappelle la différence majeure entre les deux projets avec le même apport financier des collectivités. Avec la concession, on aménage l'intégralité de l'axe, c'est l'avantage du scénario autoroutier. Le scénario alternatif, on aménage que partiellement l'axe.