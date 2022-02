Projet d'autoroute Limoges-Poitiers : "la pire des solutions" pour les opposants en Haute-Vienne

Jusqu'au 20 mars, une concertation est engagée sur le projet d'autoroute entre Limoges et Poitiers. Ce projet est un vieux serpent de mer, défendu pour la Chambre de commerce et d'industrie et les collectivités en Haute-Vienne notamment. Parallèlement, des opposants dénoncent un projet inutile, coûteux. Ils défendent la solution d'un aménagement en deux fois deux voies sur une partie du trajet.

Un collectif d'une douzaine d'associations limousines prône cette solution, regroupées sous le nom de "A147 inutile". Ses membres veulent une rénovation de la liaison routière Limoges-Poitiers. Ils s'accordent avec le constat d'une route accidentogène, "il y a un consensus. Cette route est dangereuse et dans l'état actuel, elle est à améliorer".

L'autoroute, la pire des solutions à plusieurs égards - Jacky Texier, membre du "collectif A147 inutile"

Selon lui, il y a un sujet majeur qui est éludé par ceux qui parlent du projet, celui de l'environnement. "On parle de changement climatique, on parle de CO2, mais sur ce projet d'autoroute, personne ne parle d'environnement". Près de 800 hectare de terres seraient artificialisés avec le projet d'autoroute assure Jacky Texier, membre du collectif "A147 inutile", "ce n'est pas neutre, ce n'est pas rien du point de vue environnemental". Il avance d'autres éléments : l'emprise du projet sera responsable d'une artificialisation directe hors du commun, des nappes peu profondes et vulnérables aux pollutions seront présentes. "Je crois que là, on est en train d'essayer d'évacuer tout ce qui gêne, c'est-à-dire tout ce qui est environnemental au profit de l'économie" pour Jacky Texier.

Remettre la route actuelle en état

Pour le collectif, la priorité est de rénover l'existant, d'aménagement des zones de dépassements, des mises en deux fois deux voies. Avec l'apport financier déjà programmé des collectivités (450 millions d'euros dont un tiers de l'État), "il y a possibilité d'aménager surtout les deux zones comme celles préconisées par l'autorité environnementale, deux zones qui posent problème, c'est à dire Bellac - Limoges et Lussac-les-Châteaux - Poitiers".

L'argument démographique ne tient pas pour Jacky Texier

Autre argument pour les partisans du projet d'autoroute entre Limoges et Poitiers, on peut s'attendre à une redynamisation des communes entre les deux villes. Un argument qui ne tient pas pour Jacky Texier. Il prend l'exemple de l'autoroute A20, autoroute gratuite. Entre 2005 et 2019, selon lui, les villes au bord de l'A20 ont continué à perdre des habitants. "Argenton-sur-Creuse, Bessines, La Souterraine, la perte est de 856 habitants, c'est à dire 4%". Preuve selon lui que l'autoroute n'est pas la solution.