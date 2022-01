Projet d'autoroute Limoges-Poitiers : matinale spéciale sur France Bleu Limousin pour comprendre les enjeux

Près d'un mois après le début de la concertation publique sur le projet d'autoroute entre Limoges et Poitiers, France Bleu Limousin donne la parole ce mercredi 2 février au porteur du projet, à ses partisans, à ses opposants, et aux riverains de la RN147. Posez vos questions entre 8h15 et 8h30.