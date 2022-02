Projet d'autoroute Limoges-Poitiers : un enjeu pour la sécurité et l'économie assure le président de la CCI

Il milite depuis toujours pour une autoroute entre Limoges et Poitiers. Pierre Massy, président de la Chambre de commerce et d'industrie de Haute-Vienne et président de l'association A147 Grand Ouest. Il parle d'enjeux majeurs, à commencer par la sécurité et l'économie.

Pierre Massy, président de la CCI et président de l'association A147 Grand Ouest, militant depuis toujours d'une autoroute entre Limoges et Poitiers

A mi-parcours de la concertation sur le projet d'autoroute entre Limoges et Poitiers, les remontées sont très fortes précisent la Dréal, la Direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement est maître d'ouvrage du projet. Elle parle d'un millier de connexions sur le site internet de la consultation et déjà plus d'un millier de contributions.

Pierre Massy a déjà apporté sa contribution. Il est le président de la Chambre de commerce et d'industrie de Haute-Vienne et grand partisan d'une autoroute entre Limoges et Poitiers. Il est d'ailleurs le président de l'association A147 Grand Ouest.

Sécurité et économie bénéficieraient de l'autoroute

Pierre Massy évoque d'abord un enjeu de sécurité. Il rappelle qu'entre 2012 et 2021, 34 personnes sont mortes dans des accidents sur cette route Limoges-Poitiers, décrite comme une route accidentogène, "dramatiquement accidentogène" dit le président de la CCI. La plupart les accidents mortels, les accidents graves, sont des accidents impliquant deux véhicules en face à face précise-t-il. "Évidemment, débarrassé de 80% de son trafic poids lourds et de plus de 50% de son trafic voitures, cette route devenue départementale aura un volume de trafic beaucoup plus raisonnable".

Il évoque aussi un enjeu pour le monde l'économie, pour l'industrie, pour les entreprises du nord de la Haute-Vienne et du sud de la Vienne, "dont les entreprises n'arrivent plus à recruter, n'arrivent pas à exporter aisément leur production et n'arrivent pas aisément à recevoir les matières premières". Même chose pour le monde agricole selon lui.

Un enjeu démographique selon Pierre Massy

Autre argument de Pierre Massy en faveur de l'autoroute entre Limoges et Poitiers, le besoin de redynamiser des secteurs entre les deux villes. Il prend l'exemple du territoire de Bellac qui a perdu 1.500 habitants entre les deux derniers recensements. Selon lui, une autoroute redonnerait "du souffle", pour créer un bassin d'emploi entre Poitiers et Limoges, "parce que 50 minutes entre deux métropoles comme Limoges et Poitiers pourrait créer un nouveau bassin d'emplois de 800.000 habitants qui deviendrait une force pour le territoire du nord de la Nouvelle-Aquitaine".

Dans les usages du quotidien, la nationale 147, sans doute devenue départementale, gardera tout son usage - Pierre Massy

Face aux études qui montrent que seul la moitié du trafic actuel se reporterait sur l'autoroute, Pierre Massy assume. "Une autoroute, effectivement, ne remplace pas l'itinéraire national. On le voit bien au sud de Limoges avec la Nationale 20 ou avec la Nationale 89 en Corrèze. Ce sont deux usages différents pour les déplacements du quotidien. Évidemment que l'autoroute n'est pas l'usage de tous les jours. L'autoroute a d'autres avantages et d'autres usages, mais c'est une complémentarité. Evidemment que dans les usages du quotidien, la Nationale 147, sans doute devenue départementale, gardera tout son usage".