Projet d'autoroute Toulouse-Castres : l'Autorité de régulation des transports dénonce un vice de procédure

C'est un caillou de plus dans la chaussure de la future A69 entre Toulouse et Castres, projet de liaison autoroutière dénoncé par des associations de défense de la nature pour son impact environnemental. L'Autorité de régulation des transports (ART), chargée de veiller à "l'intérêt des usagers de l'autoroute", conteste le contrat qui lie l'Etat à la société Autoroutes du Sud de la France. C'est une première depuis la création de cette institution publique indépendante.

Un vice de procédure selon l'ART

Le problème porte sur un avenant signé au sujet de la construction de la bretelle autoroutière de huit kilomètres qui reliera l'A68 (Toulouse -Marssac-sur-Tarn) et la future A69. L'Autorité de Régulation des Transports dénonce un vice procédure concernant cet avenant qui porte sur l'élargissement de la bretelle autoroutière A 680.

Le régulateur considère qu'il aurait dû être consulté avant la signature de cet avenant car les travaux prévus dans le cadre de l'élargissement de la bretelle sont coûteux : ils sont chiffrés à plus de 80 millions d'euros. Un coût qui va avoir une incidence sur les tarifs des péages. L'Autorité de régulation des transports est chargée de surveiller les contrats de concession d'autoroutes entre l'Etat et les sociétés privées. Elle aurait souhaité vérifier que l'investissement n'était pas déjà prévu au contrat et que l'Etat avait correctement négocié les coûts. C'est la première fois que l'instance n'est été consultée sur un avenant depuis sa création en 2015, selon une source proche du dossier. Le ministère des transports répond que l'avenant signé avec ASF n'aura pas d'impact sur les tarifs facturés aux automobilistes et rappelle que le Conseil d'Etat a validé cet avenant.

Les travaux de la future A69 doivent démarrer début 2023.