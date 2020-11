Projet d'échangeur autoroutier à Saint-Paul-Trois-Châteaux : la concertation publique ouvre ce mardi

C'est le moment de donner votre avis sur le futur échangeur autoroutier de Saint-Paul-Trois-Châteaux dans le Sud Drôme. La concertation publique ouvre ce mardi et jusqu'au 11 décembre. Une concertation largement relayée sur internet.

L'objectif du nouvel échangeur, c'est de rendre plus accessibles les villes de Saint-Paul-Trois-Châteaux et Pierrelatte, aujourd'hui desservies par les échangeurs d'autoroute de Bollène ou Montélimar Sud, distants de 22 kilomètres environ. Le nouvel échangeur devrait être mis en service en 2026.

Quand l'automobiliste arrive du Sud, d'Orange, il pourra sortir de l'A7 à hauteur de l'entreprise Gerflor à Saint-Paul-Trois-Châteaux. Le rond-point sera réaménagé pour accueillir une nouvelle branche. Un peu plus au Nord, sur la même route, la départementale 59, un tout nouveau rond point sera construit : il permettra de rentrer sur l'autoroute A7 dans les deux sens de circulation, et d'en sortir quand on vient de Valence. Il faut aussi construire un pont au dessus de l'autoroute.

Facture totale : 21 millions d'euros, financée à 50% par Vinci Autoroutes, et à 50% par l'Etat, la Région, le Département et les communes de Saint-Paul-Trois-Châteaux et Pierrelatte.

Comment donner son avis ?

Des expositions présentant le projet sont visibles en mairie de Saint-Paul-Trois-Châteaux et Pierrelatte avec des urnes pour donner son avis. Mais à cause de l'épidémie de coronavirus, la concertation publique passera beaucoup par internet. Un site web dédié est mis en place : www.a7-echangeur-drome-provencale.com . Deux réunions publiques y seront diffusées en direct, les 24 et 26 novembre à 18h.

Deux moments d'accueil sont tout de même prévus, physiquement ou par téléphone : le 1er décembre entre 14h et 18h en mairie de Pierrelatte ou le 3 décembre de 14h à 18h au stade Georges Perriod à Saint-Paul-Trois-Châteaux. Mais il faut impérativement prendre rendez-vous au 04 28 37 07 30

Quid des projets d'échangeurs dans le Nord Drôme ?

Dans le Nord Drôme, les projets de demi-échangeurs à Saint-Rambert d'Albon et Saint-Barthélémy-de-Vals sont un peu plus avancés. La concertation publique a eu lieu il y a un an, 130 contributions ont été recueillies. La prochaine étape, c'est l'enquête publique. La mise en service est prévue en 2025.