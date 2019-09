Projet d'échangeur autoroutier dans le Nord Drôme : concertation lancée

Le public peut s'informer et donner son avis sur la création d'un échangeur sur l'A7 entre ceux de Tain-l'Hermitage et Chanas. La mise en service est prévue au mieux mi-2025.

Saint-Vallier, France

Que pensez-vous du projet d'échangeur sur l'A7 dans le Nord Drôme ? C'est l'occasion de le dire. La concertation publique ouvre ce lundi et jusqu'au 4 octobre. C'est une nouvelle étape avant la création de ce nouvel échangeur autoroutier. L'objectif est de faire connaître au plus grand nombre le projet, avant les études techniques et l'enquête publique.

Deux demi-échangeurs pour mieux irriguer le territoire

Les trois variantes sont présentées : échangeur classique à Saint-Rambert-d'Albon, échangeur classique à Saint-Barthélémy-de-Vals ainsi que le scénario qui est privilégié par les élus : un demi-échangeur à Saint-Rambert, un autre à Saint-Barthélémy.

Le scénario privilégié est celui des deux demi-échangeurs - Schéma présenté par la CC Porte de DrômArdèche

Le coût des trois options est similaire. Les travaux sont aujourd'hui évalués à 25,8 millions d'euros. Et le projet a pris du retard. Selon le calendrier prévisionnel, la mise en service est envisagée mi-2025.

Pour s'informer et donner son avis : le site internet et les permanences de Vinci Autoroutes dans les mairies de Saint-Rambert-d'Albon et Saint-Barthélémy-de-Vals et au siège de la communauté de communes Porte de DrômArdèche à Saint-Vallier. Une réunion publique est prévue ce mardi à 18h à Saint-Rambert, une autre jeudi à Saint-Barthélémy-de-Vals.

Pour l'autre projet d'échangeur, celui du Sud Drôme à Saint-Paul-Trois-Châteaux, la concertation publique est prévue au printemps prochain.