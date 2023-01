Projet d'élargissement de l'A63 au sud de Bordeaux : la concertation publique démarre ce lundi

C'est un axe très fréquenté avec en moyenne 80.000 véhicules par jour et un file de droite souvent encombrée de camions. Aux heures de pointe les bouchons sont quotidiens.

ⓘ Publicité

L'Etat propose donc un élargissement à 2 X 3 voies entre Salles au sud et la rocade au nord. L'A63 est déjà passée en 2 X 3 voies dans les Landes, il s'agirait donc de compléter le chaînon manquant. La concertation publique démarre ce lundi.

L'Etat propose 3 scénarios

1er scénario : on ne fait rien, on reste à 2 X 2 voies sur les 35 kilomètres du tronçon. Pas de travaux d'élargissement et on croise les doigts pour que le développement des transports en commun allège quelque peu le trafic. Mais franchement personne n'y croit !

2ème scénario : on passe tout en 2 X 3 voies, de la limite nord des Landes jusqu'à la rocade et on supprime entièrement le goulet d'étranglement. Dans ce scénarios l'A660 qui dessert le Bassin d'Arcachon au niveau de Mios passerait également en Autoroute aux normes européennes. En revanche l'Etat n'a pas l'intention de régler la facture. Les 35 kilomètres seront privatisés et qui dit concessionnaire dit péage. On parle d'1,50 euros pour les voitures et de 7 euros pour les camions.

3ème scénario : un élargissement à minima de 7 kilomètres au sud de la rocade, gratuit celui ci.

Avant de quitter ses fonctions la semaine dernière l'ancienne préfète de la Gironde Fabienne Buccio avait estimé sur France Bleu Gironde que ces travaux d'élargissement était nécessaire : "le projet ne doit pas s'arrêter à un prix de péage qui peut rester très limité. Il faut voir plus loin. Si cette autoroute n'était pas construite, je pense que le territoire pourrait nous le reprocher d'ici 10 ou 20 ans".

loading