Lancement aujourd'hui de la consultation pour une deuxième ligne de tram à Brest

Les 218 000 habitants de Brest Métropole sont invités à une vaste concertation sur l'hypothèse d'une deuxième ligne de tram entre la gare SNCF et le CHU de la Cavale Blanche et sur une ligne de bus à haut niveau de service entre la gare et Lambézellec. Première réunion publique ce lundi soir.

Brest, France

Les travaux de la première ligne de Tram inaugurés en 2012 semblent déjà si loin... On est donc reparti pour une concertation jusqu'au 14 juillet prochain pour une deuxième ligne de tram entre la gare SNCF et le CHU de la Cavale Blanche. Une ligne de bus à haut niveau de service entre la gare et Lambézellec et des pôles d'échanges sont également à l'étude. Le projet est prévu pour une mise en service en 2025. Une dizaine de réunions publiques sont prévues. La première a lieu ce lundi soir à l'auditorium des Capucins, à partir de 18h30.

En jeu, 180 millions et des variantes sur les itinéraires

Il s'agit de donner son avis sur l’intérêt de dépenser (ou non ) 180 millions environ pour ce projet. L'hypothèse zéro construction est encore possible. Ensuite, il existe plusieurs variantes sur les itinéraires prévus. Pendant cette consultation, les habitants de Brest Métropole vont aussi se familiariser avec les BHNS, les Bus à Haut Niveau de Service, (que l'on appelle aussi busway ou transbus). On en voit à Nantes par exemple. "Ces bus haut de gamme ont des couloirs et ont un haut niveau de priorité aux carrefours. Ils vont vite, sont fréquents, et disposent de quais d'embarquement. Cela permet de gagner du temps à chaque arrêt" précise Victor Antonio, directeur des mobilités à Brest Métropole.

Aux habitants de donner leurs idées, de formuler leurs remarques, leurs coups de gueule. Des registres sont disponibles dans les mairies des huit communes de Brest Métropole. Et sur le site jeparticipe.brest.fr.