Projet de déviation de la RN59 : début des travaux lundi à Châtenois

Le Vieux Chemin de Sélestat, à Châtenois (Bas-Rhin), est fermé à partir du lundi 26 août et pendant un an, au niveau de l'intersection avec la RN59.

Châtenois, France

Prudence si vous avez l'habitude de circuler dans le secteur de Châtenois. La première phase des travaux du projet de déviation de la RN59 débute lundi 26 août. L'objectif est d'aménager à 2x2 voies le tronçon entre le giratoire de sortie de l'autoroute A35 et le grand giratoire entre Sélestat et Châtenois.

Conséquence pour les automobilistes : le Vieux Chemin de Sélestat - entre l'hôpital de Sélestat et le collège de Châtenois - sera fermé à partir de lundi, au niveau de l'intersection avec la RN59. Cette fermeture s'effectuera en deux temps. Dès lundi, pour l'intersection côté Châtenois, puis à partir du 6 septembre pour l'intersection côté Sélestat. Le Vieux Chemin de Sélestat restera accessible côté Châtenois pendant les six premiers mois des travaux via le giratoire de sortie d'autoroute A35. Il sera en revanche fermé les six mois suivants.

La seconde phase de travaux démarrera en 2020. La mise en service de la déviation de Châtenois est prévue pour 2023.