Projet de LGV Paris-Orléans-Clermont-Lyon : une nouvelle expertise des tracés va être menée

C'est le premier couac au sein de la majorité depuis le renouvellement électoral de juin dernier : la région Centre-Val de Loire a décidé de co-financer une "tierce expertise" sur les hypothèses de tracés pour la future ligne à grande vitesse Paris-Orléans-Clermont-Lyon (POCL), projet officiellement à l'arrêt depuis 2018 et évalué à 13 milliards d'€ (estimation donnée en 2011). "Arrêtons-les frais !" dénoncent les élus écologistes, qui siègent pourtant dans l'exécutif.

Pas de réexamen officiel avant 2028

Petit retour en arrière : en février 2018, le Conseil d'orientation des infrastructures remettait un rapport au gouvernement, qui renvoyait aux calendes grecques le projet de POCL. Constatant qu'on était encore très loin de la saturation de l'actuelle ligne TGV Paris-Lyon - justification première du projet - le conseil composé d'élus et d'experts écrivait qu’il est pertinent, au moins jusqu’à un éventuel réexamen dans dix ans de la question, de ne pas poursuivre les études du projet".

Les 10 ans ne se sont pas écoulés et pourtant, c'est bel et bien une nouvelle expertise qui va être réalisée, coordonnée à Clermont-Ferrand par la DREAL (Direction régionale de l'environnement), et co-financée par l'Etat (250 000 €) et par les régions concernées (l'Ile de France, la Bourgogne-Franche-Comté et l'Auvergne-Rhône-Alpes apportent chacune 50 000 €, le Centre-Val de Loire contribue à hauteur de 100 000 €, la décision a été votée vendredi dernier en commission permanente).

Une "tierce expertise" réclamée depuis... 2015

Il s'agit en fait d'une "tierce-expertise" qu'avait réclamée dès 2015 la région Centre-Val de Loire, après le choix controversé du tracé médian (qui ne passe pas directement par Orléans). "Nous étions en désaccord et nous avions alors demandé une tierce expertise pour objectiver les choses, explique le socialiste Philippe Fournié, vice-président de la Région, en charge des transports. Cette expertise arrive peut-être un peu retard, mais elle sera éclairante sur les avantages et les inconvénients des différents tracés ; si un jour le projet est relancé, nous serons en mesure de dire : "Voilà les conclusions de l'expertise, voilà nos conclusions". Il est important d'aller au bout des choses."

Une façon de ne pas injurier l'avenir, mais qu'ont du mal à comprendre les élus écologistes, qui ont voté contre cette décision. "C'est un projet dans lequel on met sans cesse de l'argent pour des études, des études et des études, et on en est encore à se questionner sur le tracé ? réagit ainsi Magali Sautreuil, conseillère régionale habitant Dordives. On est dans un budget contraint, où il y a certainement d'autres choix à faire pour améliorer les transports au quotidien, dans une région qui compte beaucoup de territoires ruraux."

Le projet alternatif des écologistes toujours pas étudié

Philippe Fournié rejette cet argument, en rappelant que la Région consacre 130 millions d'€ à la rénovation de 6 petites lignes ferroviaires, et finance une étude à 600 000 € sur le "nouveau modèle ferroviaire" à déployer à terme pour ces lignes. "Il faut donc relativiser cette somme de 100 000 €, on ne peut pas nous reprocher de nous intéresser qu'au TGV, c'est une mauvaise polémique", conclut-il. Cette enveloppe de 100 000 € a d'ailleurs été approuvée par les élus de droite et du centre (les élus RN ont voté contre).

100 000 €, c'est peut-être peu, mais c'est déjà trop, rétorque l'écologiste Charles Fournier, lui aussi vice-président de la Région, mais en charge des transformations écologiques et sociales. "Cette expertise vient nourrir le mythe de la grande vitesse, or ce mythe nous conduit dans le mur. Nous avions proposé une alternative qui s'appuie sur les lignes existantes (Paris-Nevers, Paris-Orléans-Limoges et Nantes-Lyon), si on modernisait ces axes structurants, on arriverait à des temps de parcours tout à fait acceptables pour le cœur de France sans avoir à massacrer des paysages." Et de déplorer qu'aucune étude n'ait été réalisée pour expertiser ce projet alternatif (consultable ici).