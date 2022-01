Projet de nouveau pont à Céret : quels sont les arguments des deux parties ?

À trois jours de la consultation citoyenne dans les 24 communes du Vallespir, France Bleu Roussillon a organisé un débat pour vous présenter les différents arguments sur ce projet du département. Il est question de créer un nouveau pont à Céret pour fluidifier le trafic dans tout le Vallespir.

Êtes-vous pour ou contre ? Ces samedi et dimanche en Vallespir, plus de 25.000 habitants sont appelés à s'exprimer à l'occasion d'une consultation citoyenne dans les 24 communes. Il s'agit de voter pour ou contre le projet du département des Pyrénées-Orientales, qui prévoit de construire un nouveau pont à l'entrée de Céret. L'objectif est de désengorger l'entrée de la commune et fluidifier le trafic dans tout le Vallespir.

Mais le projet divise. Alors pour vous donner toutes les clés avant de voter, France Bleu Roussillon a organisé un débat, ce mercredi matin. Le conseiller départemental en charge des routes, Jean Roque, répondait à Daniel Bouix, de l'association d'opposants Bien Vivre en Vallespir.