Projet de RER à Strasbourg : la direction de la SNCF se défend après l'enquête de France Bleu Alsace

Y-aura-t-il 800 trains par semaine de plus dès le 11 décembre dans le Bas-Rhin grâce à la mise en place du REME, le RER bas-rhinois ? Non répondent certains syndicats, chiffres à l'appui, dans une enquête de France Bleu Alsace. Sollicitée au même moment par France Bleu, la direction de la SNCF n'avait pas voulu s'exprimer, laissant la parole aux politiques. Elle souhaite maintenant apporter quelques précisions, et l'assure, oui, la SNCF a les moyens de faire rouler 800 trains par semaine en plus dès le lancement du REME.

Y-aura-t-il assez de conducteurs ?

Syndicats et directions ont les mêmes chiffres, une trentaine de conducteurs seulement en plus au 11 décembre, alors qu'il en faut 86 pour faire fonctionner le REM. C'est normal explique Stéphanie Dommange, directrice régionale de TER Grand Est. Le réseau express métropolitain va monter en puissance d'ici août prochain, tous les conducteurs ne doivent pas être opérationnels dès le 11 décembre. "Nous aurons assez de conducteurs. Pour le REME, ce sont 86 emplois supplémentaires mis en oeuvre en Alsace. 69 conducteurs sont en stage de formation et sortiront de leurs école au courant 2023. Nous en avons déjà 18 qui sont sortis avant le mois de novembre, nous en avons 19 qui sortiront avant le 11 décembre, et nous avons les apports d'autres régions, 16 conducteurs, et aussi six retraités, donc on se donne les moyens pour réussir ce beau projet."

Le nombre de rames est-il suffisant ?

En tout neuf nouvelles rames seront livrées par la Région souligne la direction de la SNCF. Cinq d'ici la fin de l'année, et quatre autres d'ici mars 2023. Globalement, "les rames tourneront plus, elles feront plus de kilomètres", ajoute Stéphanie Dommange, directrice régionale de TER Grand Est.

Le REME se fera-t-il au détriment d'autres lignes ?

"Nous avons dopé le système de recrutement. Nous avons réalisé en 2022 sur Grand Est, 500 embauches. Au global, on a 300 salariés de plus dans le Grand Est en 2022 par rapport à 2021. Nous prenons aussi en compte les besoins des autres territoires", rencense Stéphanie Dommange. "Non le REME ne se fera pas au détriment de la qualité de service des autres ligne sur le territoire du Grand Est."

D'après la direction, tout est donc prêt pour que le démarrage du REME se fasse comme prévu le 11 décembre. Avec un grain de sable toujours envisageable : la grève des cheminots. Mais là encore la direction de la SNCF est confiante. Elle explique que des négociations sont en cours sur la qualité de vie au travail.