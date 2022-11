Projet de RER à Strasbourg : on connait les dessertes qui seront supprimées

Le 12 décembre prochain, la SNCF, la Région et l'Eurométropole de Strasbourg lancent dans le Bas-Rhin le REM, le Réseau Express Métropolitain, le premier RER en Région. 800 trains de plus sont prévus par semaine, mais le plus souvent seulement jusqu'aux grandes villes : Sélestat, Molsheim ou Haguenau, car au delà, les usagers ont eu la désagréable surprise de découvrir que plusieurs dessertes vont disparaître, comme Gresswiller, Russ ou Hunspach par exemple.

C'est ce qui ressort en tout cas des nouveaux horaires communiqués par la SNCF : "Trois lignes sont exclues : Lauterbourg, Offenburg et Sarreguemines. On a découvert que pas mal de dessertes après Molsheim dans la vallée de la Bruche ont été supprimées. Même chose après Haguenau vers Wissembourg" explique François Giordani, le président de la FNAUT Alsace, la fédération des usagers des transports. "On privilégie visiblement les grandes gares au détriment d'autres gares et ça ne nous convient absolument pas."

"Les usagers vont devoir faire des kilomètres en voiture"

Ces suppressions de dessertes vont obliger les usagers à se rabattre sur les gares les plus importantes selon Patrice Paul, de la FNAUT Alsace : "Concentrer les usagers sur les grandes gares, ça peut paraitre pratique pour la gestion du service, mais pour les usagers qui sont obligés de faire des kilomètres en voiture pour rejoindre des parkings immenses comme à Molsheim ou Sélestat, ce n'est peut-être pas la bonne solution".

Et si ce mouvement s'amplifie, la fédération des usagers des transports en Alsace craint que la SNCF supprime d'autres petites dessertes à l'avenir.