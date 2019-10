Projet de téléphérique en Ile-de-France : une nouvelle étape vient d'être franchie

Val-de-Marne, France

Une nouvelle étape vient d'être franchie pour la mise en place du premier téléphérique d'Île-de-France. Mardi 22 octobre 2019, le préfet du Val-de-Marne a signé la Déclaration d’Utilité Publique de ce futur mode de transport unique dans notre région. Le téléphérique reliera Créteil à Villeneuve-Saint-Georges via Limeil-Brévannes et Valenton. Il permettra de desservir directement plus de 20 000 habitants et 6000 emplois.

Cette nouvelle liaison aérienne reliera Bois Matar à Créteil Pointe du Lac (terminus de la ligne 8 du métro) en seulement 17 min. Les déplacements seront ainsi rapides et réguliers. La ligne qui s’étendra sur 4,5 km permettra également de nouvelles correspondances avec de nombreuses lignes de bus à chacune de ses 5 stations, dont la ligne 393.

Le futur téléphérique francilien - Ile-de-France Mobilités

La déclaration d’utilité publique permet maintenant à Île-de-France Mobilités, maître d’ouvrage du projet, de lancer la procédure de consultation du futur marché global de conception et de réalisation de l’ensemble de ce projet. Cette consultation sera lancée d’ici la fin de l’année.

Le projet est évalué à 120 millions d’euros.