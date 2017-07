Projet de trambus à Bordeaux : l'association Trans'cub demande des améliorations

Le projet de trambus reliant St Aubin de Médoc à la gare St Jean, à Bordeaux, doit être définitivement validé vendredi par le Conseil de Métropole. L'association Trans'Cub, favorable au projet, dénonce une enquête publique à sens unique, qui ne prend pas en compte les améliorations qu'elle propose.

Vendredi matin, en conseil de Métropole, les élus de l'agglomération bordelaise devraient lancer officiellement le projet de "trambus" entre St Aubin de Médoc et la gare St Jean, à Bordeaux. Cette ligne de bus à haut niveau de service , de 21 kms de long, passera notamment par St Médard-en-Jalles, Eysines et Caudéran , avec un passage toutes les 5 minutes aux heures de pointe.

Or, l'enquête publique qui a eu lieu au mois d'avril a été bâclée, et elle est à sens unique, dénonce l'association Trans'Cub, pourtant favorable au projet. Seules, dit Transcub', ont été prises en compte les remarques de Bordeaux Métropole, et pas celles des riverains et des associations.

La commission d'enquête publique n'a pas rempli sa mission. Elle n'a pas voulu nous écouter. Elle s'est faite uniquement le porte-voix de Bordeaux-Métropole, c'est une commission d'enquête de la France soumise - Denis Teisseire, membre fondateur de Trans'Cub

"Bordeaux Métropole doit prendre en compte nos propositions" Denis Teisseire, président de Trans'Cub Copier

"Un projet qui n'a pas d'intérêt en l'état pour les usagers"

Pour l'association, le projet comporte en l'état de nombreux points faibles. Ils concernent notamment l'absence de desserte pour le quartier d'Issac, à St Médard en Jalles, le manque de voie en site propre avenue Montaigne, toujours à t Médard en Jalles, alors qu'il s'agit d'un axe très fréquenté. Trans'cub relève aussi des points noirs à Mériadeck et à la Victoire à Bordeaux, considère qu'il y a des améliorations à apporter également dans le plan de circulation et de stationnement quartier St Seurin.

Si le projet reste en l'état, le trambus n'apparaîtra pas comme une véritable alternative au tramway. S'il n'y a pas des bus plus rapides et plus réguliers, cela n'aura aucun intérêt. Il faut que nous soyons écoutés. - Jacques Dubos, le président de Trans'Cub.

"Il est important que ce projet soit un succès " Jacques Dubos, président de Trans'Cub Copier

La mise en service de la ligne de bus à haut niveau de service entre St Aubin de Médoc et la gare St Jean, à Bordeaux, est prévue en 2019.