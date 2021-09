Projet de ZFE dans la métropole bordelaise : "ça fait grincer des dents"

Selon Claudine Bichet, la pollution cause 600 morts par an dans la métropole.

"Ca fait grincer des dents dans les mairies" déclare le maire de Talence, Emmanuel Sallaberry à propos du projet de Zones à Faible Emission de Bordeaux métropole. Il fait partie du groupe d'opposition "Métropole Commune(s)", et dénonce un manque de consultation de la métropole bordelaise avec les maires des villes concernées par la mise en place des ZFE.

Lors de sa conférence de presse de rentrée, le maire de Bordeaux, Pierre Hurmic, a annoncé que la ZFE de la métropole serait mise en place à la fin 2022. Or, ce n'est obligatoire qu'à partir du 31 décembre 2024 selon la loi votée en août dernier. "C'est prématuré, on ne va pas faire changer le parc automobile de la métropole en 1 an !" s'exclame Emmanuel Sallaberry. "Je ne suis pas conter les ZFE, c'est la loi. Je suis contre cette façon de le mettre en place". A l'inverse, Christine Bost, la maire d'Eysines, elle aussi concernée par ce changement, est plus positive : "il fallait s'y attendre, on en parle depuis longtemps, ce n'est pas une surprise. Il y a eu des réunions auxquelles tous les maires concernés ont été invités". Pour elle, il est positif d'anticiper ce qui va être la norme d'ici à 2024. "Il faudra parler avec les commerçants, les usagers, élus, pour construire ce projet correctement".

Les communes intra-rocades concernées

14 communes pourraient devenir des ZFE. Ce sont toutes celles qui se situent à l'intérieur de la rocade bordelaise. Selon le maire de Talence, ça serait "créer une forteresse autour de Bordeaux", avec tous les dommages qui l'accompagnent (embouteillages dans les villes périphériques, nuisances).