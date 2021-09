Projet de ZFE dans la métropole bordelaise : "prenons le temps de réfléchir" demande Patrick Bobet

Volet supplémentaire du plan mobilités de la métropole de Bordeaux, les Zones à Faibles Émissions doivent se mettre en place d'ici la fin de l'année 2022. Le calendrier a été dévoilé par le maire de Bordeaux Pierre Hurmic, lors de sa conférence de rentrée. L'ancien président de la métropole et actuel président du groupe d'opposition "Métropole Commune(s)", Patrick Bobet s'agace lui d'un effet d'annonce, le jour d'un conseil de métropole où les mobilités vont tenir une large place dans les discussions.

Rien n'est encore décidé entre les maires concernés

Les Zones à Faibles Émissions doivent être mises en place au maximum au 31 décembre 2024 dans toutes les agglomérations de plus de 150 000 habitants. Concernant la métropole de Bordeaux, elle devrait arriver d'ici la fin 2022. Dans ces zones, les véhicules diesel d'avant 2010 et les essences d'avant 2006 n'auront plus le droit de roule, potentiellement dans les 14 communes intra-rocade. L'annonce en a été faite par Pierre Hurmic, maire Bordeaux, lors de sa conférence de rentrée.

De quoi agacer Patrick Bobet qui rappelle la nécessité de réaliser une étude d'opportunité : "Il faut que tous les maires de la métropole se réunissent pour décider ensemble : quelle sera la zone ? Quels seront les jours? Quelles sont les voitures concernées? À quelle échéance ?" Il concède qu'il faut aller vite sur le sujet, "mais pas aussi vite que cela" selon lui.

Au nom du groupe d'opposition qu'il préside, Patrick Bobet se dit "totalement pour" le projet de ZFE. Mais les contours précis sont à préciser : "Vraisemblablement, ça sera les 14 communes de la première couronne ou autour de Bordeaux, dans la seconde couronne. Mais ça, c'est en principe. Il va peut-être y avoir aussi un effet d'aubaine. Il n'est pas impossible que des communes qui ne seront pas concernées par la ZFE demandent quand même à leur maire : "nous, on aimerait bien être dans la zone parce que finalement, il y a un effet d'aubaine à côté duquel on n'aimerait pas passer"

Un plan mobilités "sans ambition" dénonce Patrick Bobet

Le plan mobilités annoncé pour la métropole bordelaise va être plus largement au menu des discussions du conseil de ce jeudi 23 septembre. A l'image de son opposition, Patrick Bobet critique "un plan sans ambitions" : "Que va-t-il se passer dans quinze, vingt ans ? On sera devant un mur total. Nous aurons à transporter pratiquement 800.000 voyageurs par jour. Ça ne sera pas avec des vélos et quelques bus de plus, fussent-ils électriques, que l'on va régler le problème."

A la place, Patrick Bobet évoque deux sujets "tabous", selon lui, que la majorité verte n'a pas souhaité aborder avec le plan. Tout d'abord, faire de la rocade une quatre voies pour "libérer une place pour le covoiturage et les bus, une place pour les poids lourds et deux voies pour les voitures, donc c'est assez confortable." Ensuite, "c'est de réfléchir vraiment à des barreaux entre la 103 et la 102 et ensuite entre l'A89 pour vraiment écarter ces poids lourds de la rocade qui ne sont là qu'en transit, et qui n'ont rien à faire sur la rocade bordelaise. Encore faut-il leur proposer des solutions qui ne soient pas trop perturbantes aussi pour nos territoires périphériques", explique Patrick Bobet.