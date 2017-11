Projet EuroRennes : le nouveau parking de la Gare-sud est mis en service ce jeudi

C'est une nouvelle étape dans la renaissance de la gare de Rennes modernisée et agrandie dans le cadre du projet EuroRennes. Le nouveau parking sud est mis en service à partir de ce jeudi.

La reconstruction de la gare de Rennes est l'élément central du projet Euro Rennes de création d'un nouveau quartier d'échanges, d'affaires, de commerces et de loisirs dans le centre ville. Les travaux de la gare se poursuivent à un bon rythme et à partir de ce jeudi le parking sud est mis en service. Ce nouveau parking dispose dans un premier temps de 1000 places, 1200 places à terme contre 680 auparavant. Un parking vélo sécurisé de 400 places (accessible par une rampe dédiée rue de Quineleu) est créé et un autre pour les 2 roues motorisés d'une centaine d'emplacements (accessible via l'entrée ouest). A noter que le dépose-minute de la gare SNCF (90 places et 15 minutes gratuites) ne se trouve désormais que dans ce nouveau parking clair et coloré.

Le parking pour les 2 roues motorisés de la Gare-sud de Rennes © Radio France - Loïck Guellec

Deux nouveaux accès.

Fini l'accès par la rue de Châtilllon. Désormais le parking Gare-sud est accessible par la rue de Quineleu et une sortie est possible par la rue de l'Alma. A terme il va servir à d'autres usagers car le futur quartier gare abritera dans les prochaines années un quartier d'affaires, des logements et un cinéma Art et Essai de 5 salles qui va remplacer l'actuel cinéma Arvor de la rue d'Antrain. Son ouverture est prévue pour septembre 2019.

