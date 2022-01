Projet ferroviaire Via Atlantica : Limoges Métropole bientôt membre de l'association ALTRO

Limoges Métropole sera bientôt membre de l'association ALTRO. Elle existe depuis une 20ène d'années et milite en faveur du projet ferroviaire Via Atlantica. L'idée étant de pouvoir relier par le rail la façade atlantique à l'Europe de l'Est via Limoges, Lyon et Turin.

Le projet Via Atlantica vise à relier toute la façade Atlantique à l'Europe de l'Est via le Limousin

En cette année d'élection présentielle, l'association ALTRO fait son tour de France pour s'assurer du soutien des collectivités locales potentiellement concernées par un projet qu'elle porte depuis plus de 20 ans. Le projet Via Atlantica dont l'objectif est de faire avancer un maillage ferroviaire Est-Ouest au niveau européen pour permettre aux voyageurs d'aller de la façade atlantique à l'Europe de l'Est via le train. Un projet qui intéresse le président de Limoges Métropole, bientôt membre de l'association ALTRO (Association Logistique Transport Ouest). Le vice-président de l'association Michel Caniaux a rencontré Guillaume Guérin ce jeudi à Limoges.

Qu'un ou plusieurs candidats s'emparent de ce plus grand projet d'aménagement du territoire jamais pensé

"Nous sommes à l'aube de l'élection présidentielle et l'idée, c'est qu'un ou plusieurs candidats s'emparent de ce plus grand projet d'aménagement du territoire jamais pensé. Il n'y a pas de raison de laisser des territoires oubliés de la République. Aujourd'hui, les politiques passent mais la technostructure reste. C'est cette techno structure parisienne qui ne pense utile de développer des liaisons transversales, sans passer par Paris. Cette élection est une fenêtre de tir. Nous voulons que les candidats parlent d'aménagement du territoire. Aujourd'hui, c'est un des angles morts de la campagne" estime ce retraité de la SNCF qui a publié un livre sur le projet Via Atlantica.

Mais sans jamais avoir de retour du pouvoir politique. Avec ce tour de France, il veut remettre ce projet sur la table pour inciter les candidats à se positionner avec l'espoir que le prochain président de la République lancera une étude de faisabilité sur le sujet. Sachant que l'association ALTRO espère aussi obtenir l'inscription du projet Via Atlantica dans le programme européen RTE-T. Ce dernier vise à développer les transports au sein de l'Union Européenne de façon à favoriser les échanges et le développement des derniers pays arrivés. Mais si l'Etat ignore ce projet depuis tant d'années, pourquoi s' y intéresserait-il maintenant ?

Que l'Etat entende les volontés de changement de vie d'un nombre très important de nos concitoyens

Pour le président de Limoges Métropole Guillaume Guerin, les choses ont changé avec le covid. "Il y a un changement depuis la crise covid. Si vous lisez tout un tas de revues et d'études de sociologues et de géographes, ils estiment qu'1 million d'actifs voudraient quitter l'Ile-de-France. A priori, ils veulent aller dans des aires urbaines à taille plus humaines, où la qualité de vie est meilleure. Ça c'est Limoges ! J'ai quand même espoir que l'Etat entende les volontés de changement de vie d'un nombre très important de nos concitoyens qui ne veulent plus vivre dans des aires urbaines embolisées" explique l'élu.

A ses yeux, la période est plus propice pour défendre ce genre de projet, à même de participer au désenclavement du bassin de Limoges. "Je pense que ceci n'aurait pas été possible il y a 10 ans. Il y avait effectivement une volonté de centralisme. J'ai l'impression que ce moule est en train de se fissurer. Profitons de ce changement d'ère et jouons à fond cette carte. Je crois que ce projet Via Atlantica répond à) un certain nombre de critères en matière d'aménagement du territoire." Un projet déjà soutenu par d'autres collectivités comme la métropole de Brest ou la région Rhône-Alpes. Sachant que le chainon manquant entre Lyon et la façade Atlantique est justement la partie centrale via l'Auvergne et le Limousin.