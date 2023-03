Projet Inspire : les commerçants seront indemnisés confirme un adjoint à la ville de Clermont

Cyril Cineux, adjoint à la ville de Clermont-Ferrand en charge des mobilités et de la circulation

Invité de la matinale de France Bleu Pays d'Auvergne ce mardi, Cyril Cineux, adjoint en charge des Mobilités et de la circulation à Clermont-Ferrand, a confirmé ce qu'avait laissé entendre Olivier Bianchi il y a plusieurs semaines : les commerçants pénalisés par les travaux seront indemnisés.

"Toutes les métropoles qui font des travaux n'indemnisent pas", a d'abord tenu à souligner Cyril Cineux. Concernant les montants, "ce n'est pas nous qui déciderons. Ce sera le travail d'une commission indépendant gérée par la CCI (Chambre de commerce et d'industrie). Elle nous dira tel commerçant a perdu tel chiffre d'affaires, vous l'indemnisez de tant et on vote cela au conseil métropolitain sans que l'on n'ait rien à dire".