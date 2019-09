Lyon-Turin : un premier tronçon du tunnel terminé

La Praz, Saint-André, France

Le moment était symbolique mais il marquait également la "concrétisation" du projet. Et il a été fêté comme il se doit.

Présence du secrétaire d'Etat aux transports

Les neuf premiers kilomètres du long tunnel, de 57,5 km au total, du projet ferroviaire Lyon-Turin ont été officiellement percés ce lundi en Savoie. Il s'agit d'un tunnel entre Saint-Martin-la-Porte et La Praz, en Maurienne. De nombreux élus ont été conviés pour l'occasion. La région Auvergne-Rhône Alpes, le département de la Savoie, mais aussi l'Union européenne ont envoyé des représentants. Sans oublier la présence du secrétaire d'Etat en charge des transports, Jean-Baptiste Djebbari.

Plusieurs représentants de l'Etat et de l'Union européenne étaient présents. Sans oublier les élus de la Maurienne et les responsables du projet. © Radio France - Luc Chemla

Pendant que les "officiels" étaient dans le tunnel, plusieurs centaines d'invités étaient à la surface, les yeux rivés sur un écran géant qui retransmettait en direct le percement des derniers mètres. C'est le tunnelier Federica, mastodonte de 135 mètres de long et de 2,5 tonnes qui s'en s'en est chargé. Après 20 minutes d'opération le mur de pierre s'effondre. Les ouvriers sortent alors du tunnel, drapeau de l'Italie, de la France et de l'Union européenne, à la main.

Le percement des derniers mètres était retransmis sur un écran géant. © Radio France - Luc Chemla

Beaucoup de symboles mais cela va au-delà. "On passe au concret" insiste Hubert du Mesnil, le président de TELT, maitre d'ouvrage du projet. Les responsables du chantier se sont eux félicités d'avoir terminé une des parties les plus complexe du tunnel, les conditions y étant particulièrement difficiles. Il aura fallu trois ans de travail et la collaboration de 450 ouvriers français et italiens pour construire ce tunnel.

Une première étape a donc été franchi mais les travaux ne font que commencer. Les premiers trains de cette ligne Lyon Turin ne circuleront pas avant 2030.