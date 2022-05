Projet One à la Tour Eiffel : "une bagagerie à côté, ce serait plus pratique", disent les touristes

"Changer Paris", le groupe d'opposition à la mairie de Paris, lance ce mercredi une consultation citoyenne sur internet pour demander aux Parisiens leur avis sur le projet de la majorité, le Projet One, qui prévoit entre autres de végétaliser la zone Trocadéro-Champ-de-Mars, et de créer notamment une bagagerie sur le site de la Tour Eiffel.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Aujourd'hui, le monument parisien ne possède pas de consigne, et les poussettes n'y sont pas acceptées, sauf si elles peuvent être pliées. "Avec mon fils Leo et la poussette, ça aurait été bien plus difficile, c'est pour ça qu'on n'est pas monté aujourd'hui", confie Paul, un Anglais, en vacances à Paris pour quelques jours. "Je vois que des touristes viennent avec leurs valises, sûrement parce qu'ils vont reprendre leur avion ensuite, donc c'est sûr que s'il y avait une bagagerie à côté de la Tour Eiffel, ce serait plus pratique!", poursuit le quadragénaire.

Visham, un Londonien venu avec sa femme et ses jumelles, descend de la Tour, ravi de ce qu'il a vu, moins de l'organisation :

On ne pouvait pas monter avec la double poussette, je m'étais renseigné, donc on a dû la garder dans la voiture. On est monté dans la Tour puis on est allé la rechercher au parking où je me suis garé. C'est sûr que c'est pas pratique, j'ai dû trouver un parking assez loin d'ici, ça m'a coûté 25 euros et j'ai dû reprendre un bus et un métro. Heureusement, je m'étais renseigné avant, mais si je ne l'avais pas fait, on aurait été embêté au moment de prendre les billets!

"Il y a d'autres endroits à Paris pour faire des bagageries", selon l'opposition

L'opposition "Changer Paris" partage l'idée que la gestion des bagages à la Tour Eiffel pose problème, mais ne veut pas qu'on coupe des arbres pour construire une bagagerie directement sur le site. La mairie s'y est engagée. "Il y a des endroits à Paris et à proximité du site pour faire des bagageries, avance Jean Laussucq, conseiller "Changer Paris" du 7e arrondisssement.

à lire aussi Nouvelle action de Thomas Brail, le défenseur tarnais des arbres, sur le Champ de Mars à Paris

Il assure que "la majeure partie des flux touristiques vient aujourd'hui du Trocadéro et de la station de métro Bir Hakeim : c'est à côté de ces endroits qu'il faut construire des bornes d'accueil pour les touristes, pas au pied de la Tour Eiffel, en dernier recours, comme ça nous est proposé".