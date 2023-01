Projet RER métropolitain : nouvelle gare souterraine à Lille, nouvelle ligne vers le bassin minier

Les chantiers s'annoncent longs et coûteux autour du "SEM étoile ferroviaire lilloise", les services express métropolitains, autrement dit les RER métropolitains promis par Emmanuel Macron, dans une allocution fin novembre, aux 10 plus grandes métropoles françaises à l'horizon 2040. Depuis 2019, la région Hauts-de-France, la Métropole européenne de Lille et SNCF Réseau travaillent ensemble dans un comité de pilotage sur ce projet et les études commencent à se préciser.

Des trains plus nombreux et plus rapides

L'objectif des RER métropolitains, c'est le passage d'un train toutes les 10 minutes en heure de pointe sur les axes Lille-Hazebrouck, Lille-Lens et Lille-Béthune (via une nouvelle ligne ferroviaire Lille-Hénin), Lille-Valenciennes, Lille-Douai...

Nouvelle ligne Lille-Hénin Beaumont

Une nouvelle ligne à deux voies doit être construire entre la capitale des Flandres et le bassin minier. 37 kms à construire jusqu'à Hénin-Beaumont qui deviendrait le hub où se raccordent ensuite d'autres lignes en provenance de l'ancien bassin minier (Lens, Liévin, Béthune, Arras,...). Il faudra compter 8 années d'études techniques et de consultation, 4 années supplémentaires pour le chantier en lui-même.

Une grande inconnue dans ce tracé : comment traverser les champs captants qui alimentent en eau potable la métropole lilloise ? Des techniques existent mais elles vont augmenter le coût de construction estimé à 2 milliards d'euros.

Une troisième gare à Lille

Davantage de trains aux heures de pointe, ça veut dire davantage de voyageurs qui arrivent à Lille. La gare Lille-Flandres saturée aujourd'hui ne peut plus en accueillir davantage. Il faudra donc construire une 3ème gare souterraine, à 35 mètres de profondeur pour passer en-dessous des tunnels du métro. Elle devrait voir le jour sous le parc Matisse, juste à côté des deux autres gares lilloises. Sa fréquentation annuelle devrait dépasser les 16 millions de voyageurs, soit plus que Lille Europe (10 millions) et deux fois moins que Lille-Flandres (30 millions de voyageurs par an). Coût de la gare souterraine : 2 milliards d'euros.

Le parc Matisse, à côté de la gare Lille-Europe © Radio France - Stéphane Barbereau

Une vingtaine de kilomètres de tunnels

La création d'une gare souterraine permettra aux trains de traverser la métropole, ce qui n'est pas possible avec la gare cul-de-sac Lille-Flandres. La densité urbaine empêche toute nouvelle voie aérienne, il faudra donc creuser des tunnels ferroviaires. 17 kilomètres de tunnels à construire selon une première étude dont 7 kilomètres sous Marcq-en-Baroeul, 1 kilomètre vers Lambersart.

Une gare souterraine à l'aéroport de Lesquin

Une gare souterraine doit être construite sous l'aéroport de Lesquin pour relier aller en 9 minutes vers le centre-ville de Lille et être connecté à la voie ferrée vers Valenciennes.

L'aéroport de Lille-Lesquin © Radio France - Stéphane Barbereau

Qui va payer ?

L'Etat avant tout via l'AFIT, l'agence de financement des infrastructures de transport dont la présidence vient d'être confié au maire de Dunkerque, Patrice Vergriete. Les collectivités locales n'ont pas les moyens financiers pour un projet si coûteux. L'Europe va également participer à ce SEM étoile ferroviaire lilloise avec des lignes qui relieront Lille à Courtrai et Tournai notamment, donnant un caractère international au projet.

Combien ça va coûter ?

Une première estimation évoque le chiffre de 7,5 milliards d'euros pour construire la nouvelle ligne vers le bassin minier, les nouvelles gares souterraines, les bifurcations en gare pour augmenter le cadencement. C'est une estimation en euros de cette année, en tenant compte de l'inflation et de la durée du projet (20 ans), le coût final approchera les 10 milliards d'euros. A ce chiffre, il faudra rajouter l**'achat de 70 nouvelles rames de trains** d'un coût supplémentaire de 2 milliards. Faire rouler tous ces trains supplémentaires représente également un surcoût mensuel pour le conseil régional de l'ordre de 200 millions d'euros par mois, la collectivité ayant la compétence transports verse déjà chaque mois 500 millions d'euros à la SNCF (et demain peut-être d'autres opérateurs privés) pour que la compagnie fasse rouler les TER. Le coût global et final du SEM étoile ferroviaire de Lille devrait donc atteindre au moins 12 milliards d'euros.