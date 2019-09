Projet SeaBubbles sur la Seine : feu vert de l'Etat pour une expérimentation sur la Seine

L'expérimentation aura lieu entre le 16 et 20 septembre. Un "taxi volant" pourra naviguer à une vitesse maximale de 30 km/h sur un itinéraire allant d’Issy-les-Moulineaux à Bercy. Si l'expérimentation est concluante, une exploitation commerciale pourra être envisagée au printemps 2020.

Vous allez pouvoir voir ces drôles de bateaux naviguer sur la Seine dés lundi 16 septembre. Dans un communiqué, la préfecture de la région Ile-de-France déclare avoir pris un arrêté de navigation pour permettre à un bateau de la startup SeaBubbles de naviguer " de manière expérimentale ". Une expérimentation qui durera jusqu'au 20 septembre. Le "taxi volant " pourra naviguer à une vitesse maximale de 30 km/h h sur un itinéraire allant d’Issy-les-Moulineaux à Bercy, entre 8h et 10h le matin et entre 15h et 17h l’après-midi.

Pour des raisons de sécurité, ces horaires ont été définis dans des créneaux à moindre rotation de bateaux à passagers précise le communiqué.

Si l'expérimentation est concluante, le SeaBubbles pourra être exploité commercialement.