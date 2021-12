Prolongement de la ligne B jusqu'à Labège : mise en service retardée à 2027

Les études d’avant-projet pour la réalisation de la connexion Ligne B (CLB) qui induit le prolongement de la ligne et la connexion avec la future 3e ligne de métro ont été approuvées en comité syndical de Tisséo ce mercredi. Le projet va coûter un peu plus cher que prévu et prend un an de retard.