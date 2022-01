Prolongement de la ligne 4 du métro : un "évènement historique" pour Bagneux

Un "évènément historique pour Bagneux", c'est ainsi que la maire, Marie-Hélène Amiable, parle de l'inauguration du nouveau terminus de la ligne 4 de la RATP, baptisée Bagneux-Lucie Aubrac. Située au cœur de la ZAC Victor Hugo, elle place la ville des Hauts-de-Seine à une demi-heure de trajet de Châtelet, au centre de la capitale. Sa mise en service est prévue ce jeudi à midi.

Un projet synonyme de désenclavement

Le projet a mis des décennies à se concrétiser, depuis la pétition lancée en 1977 par le maire de l'époque, Henri Ravéra. Pour Marie-Hélène Amiable, il est synonyme "de mobilité facilitée et de plus pour l'environnement. C'est un plus pour l'égalité des territoires, ça permet une forme de désenclavement. C'est aussi un plus pour l'attractivité de la commune".

L'arrivée du métro a entraîné la construction de nouveaux immeubles © Radio France - Sarah Tuchscherer

Le chantier est encore en cours, et ne sera achevé que d'ici quelques années, mais l'arrivée du métro à Bagneux aura permis la transformation d'une zone de vingt hectares avec construction de 2.000 nouveaux logements. De nouvelles activités économiques verront aussi le jour, des commerces seront implantés autour de la nouvelle station à partir du printemps. En juin, l'entreprise Air Liquide s'installera avec un millier de salariés. Un marché, le troisième de la commune, se tiendra aussi place Lucie Aubrac, derrière l'accès principal de la station.

La reconfiguration du quartier ne sera pas achevée avant plusieurs années © Radio France - Sarah Tuchscherer

Des habitants ravis

Dans le quartier en tout cas, les avis sont unanimes. Amar, qui réside dans l'une des rues voisines depuis 17 ans s'enthousiasme : "C'est magnifique ! On va pouvoir se déplacer comme on veut. Jusque là, pour aller à Paris il fallait prendre le bus jusqu'à la porte d'Orléans, c'était beaucoup de dérangement". Rachida travaille dans la capitale, elle a déjà décidé de changer ses habitudes : "Je laisserai ma voiture et je prendrai le métro !"