Prolongement du métro 1 : l'avis défavorable de la commission d'enquête surprend mais divise toujours

La commission d'enquête publique a rendu un avis défavorable pour le projet de prolongement de la ligne 1 du métro entre Château de Vincennes et Val-de-Fontenay, dans le Val-de-Marne. L'extension du transport en commun à l'est de Paris continue de déchirer, entre arguments écologistes et sociaux.

La décision est tombée : avis défavorable. La commission d'enquête publique a rendu ses conclusions sur le projet de prolongement de la ligne 1 du métro entre Château de Vincennes et Val-de-Fontenay, à l'est de Paris, lundi 2 mai au soir. L'extension, qui semble aujourd'hui compromise, devait rallier Vincennes et Fontenay-sous-Bois, dans le Val-de-Marne (94), tout en créant deux nouvelles stations en charge de desservir aussi Montreuil, en Seine-Saint-Denis (93).

Plusieurs critères négatifs ont abouti à cet avis défavorable unanime, selon Jean-Pierre Chaulet, le président de la commission d'enquête. "Le gain moyen [de trajet] était de 9 minutes pour plus de 50 % de la population, détaille le commissaire. Par rapport au coût de l'investissement qui frise les 1,8 milliards [d'euros], nous avons considéré que [le projet] n'était pas fondamental, s'agissant d'argent public."

Arguments sociaux et économiques

Il pointe aussi des désagréments pour les résidents de maisons de retraite, notamment à Vincennes, le temps des travaux. Dernier argument mis en avant : "Il fallait exproprier les entreprises, avec une perte de 400 emplois environ", ajoute Jean-Pierre Chaulet, sur la zone artisanale de Neuilly-Plaisance, où devait se trouver le départ du tunnelier long de 5 km et centre de dépannage des trains.

Pour Île-de-France Mobilités, qui porte le projet de prolongement du métro 1 à l'est de Paris, "ce projet est vital car il permet de désenclaver l’est de Vincennes, le sud de Montreuil et Fontenay-sous-Bois en manque de transports en commun". "Nous allons regarder les conclusions du commissaire enquêteur et y répondre pour que ce projet puisse se faire", avance l'établissement à France Bleu Paris.

Des quartiers coupés des transports

L'extension à la banlieue est une nécessité aussi pour les élus. Pierre Serne, conseiller municipal (EELV) à Montreuil, éclaire : "Ca permettait de désenclaver le quartier de Bel Air - Grands Pêchers, où les dizaines de milliers d'habitants n'ont quasiment pas d'accès aux transports en commun."

Une association a même vu le jour depuis 2005 pour porter ce projet de transports à Fontenay-sous-Bois : Métro aux Rigollots. "Dans le secteur, la circulation des voitures et des bus n'est pas du tout optimale", affirme Sylvain Blanquet, son président. En retoquant le prolongement du métro, il voit "l'évincement d'une solution pour régler un problème" toujours présent.

67 000 signatures pour préserver le bois de Vincennes

Le collectif "Touche pas à mon Bois" se réjouit en revanche de l'avis défavorable rendu par la commission d'enquête. Le groupe avait lancé une pétition pour sauvegarder le bois de Vincennes qui aurait dû être en partie réaménagé avec les travaux. Elle a récolté près de 67 000 signatures. "La surface défrichée est un espace qui a des centaines d'années et des chênes remarquables qui ont plus de 200 ans", défend Guillaume, l'un des membres du collectif.

La décision de la commission d'enquête n'est pas pour autant définitive. Cette dernière n'a qu'un avis consultatif. La préfecture du Val-de-Marne sera la dernière à rendre acte ultime d'abrogation ou non d'extension de la ligne 1. Le prolongement du métro n'a en tout cas pas fini de faire crisser.