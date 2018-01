Nantes, France

Elle avait annoncé la conférence dès mercredi jour historique de l'abandon du transfert de l'aéroport à Notre-Dame-des-Landes. Johanna Rolland, maire de Nantes et présidente de Nantes Métropole, a rassemblé ce samedi matin une soixantaine d'acteurs de la vie économique et de l'enseignement supérieur et de la recherche (président université, président CCI, président de l'association des hôteliers nantais, chefs d'entreprise...). Tous sont dans une même dynamique de rebond.

On dit à l'état, nous ici on s'organise, on rebondit, on regarde l'avenir avec beaucoup de détermination. Est-ce-que l'abandon de l'aéroport, ça signifie l'abandon du Grand Ouest ?"- Johanna Rolland

A l'issue de cette conférence la présidente de Nantes Métropole a réclamé à l'état un accompagnement financier pour faire aboutir plusieurs grands dossiers locaux.

Johanna Rolland souhaite une desserte en tramway pour Nantes Atlantique, le terminus de la ligne 3 du tram est aujourd'hui distant de Nantes Atlantique de presque 3 kilomètres.

Johanna Rolland pose aussi à nouveau la question d'un futur franchissement de la Loire. Elle le souhaite tout près du pont de Cheviré à l'intérieur du périphérqiue.

La présidente de Nantes Métropole demande aussi à l'état plus de trains, plus tôt le matin, plus tard le soir et plus de directs entre Nantes et Paris, elle aimerait une interconnexion ferroviaire avec le barreau sud de l'Ile de France - ça ferait gagner au moins une heure de trajet. Elle réclame enfin l'accélération des travaux sur le périphérique nantais. Et souhaite un projet ambitieux pour le Grand Port de Nantes Saint-Nazaire.