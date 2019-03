Propreté dans les transports : le coup de gueule de Valérie Pécresse

Paris, France

Des paquets de chips qu'on laisse traîner par terre, des pieds qu'on pose sur les sièges, sans parler des éternels tags... Les incivilités du quotidien dans les trains franciliens coûtent cher, très cher : 85 millions d'euros chaque année, d'après Alain Krakovitch, le directeur du réseau Transilien.

Avec Valérie Pécresse, la présidente de la région Île-de-France, ils sont allés saluer les 280 agents du Technicentre Les Ardoines, à Vitry-sur-Seine, mobilisés pour le nettoyage des rames.

Propreté (sols, vitres, sièges), confort (remplacement pelliculage après tags, changement assises, remplacement vitres abîmées) : un big up pour les employés qui, de nuit comme de jour, vous préparent les trains. https://t.co/7d2ervBzt6 — Alain Krakovitch (@alainkrakovitch) March 14, 2019

11 millions de mégots ramassés par an

Alain Krakovitch dénonce "un manque de civisme" chez certains usagers, en témoignent les 11 millions de mégots ramassés sur les voies, dans les trains et les gares SNCF en Île-de-France. Au total, plus de 3 500 agents (SNCF et prestataires) travaillent à nettoyer les rames dans la région, pour un coût de 85 millions d'euros chaque année. Soit l'équivalent... de six nouvelles rames !

Valérie Pécresse favorable à un service civique de prévention

Pour Valérie Pécresse, "il ne serait pas choquant qu'on demande à des jeunes en service civique aller à la rencontre des usagers pour leur expliquer les bons comportements à adopter et surtout, les mauvais à éviter".

Et de rappeler qu'un usager coupable de dégradations est puni d'une amende de 60€. Elle s'adresse à ceux qui abîment volontairement le matériel comme à ceux qui mettent les pieds sur le siège...