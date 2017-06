Prudence aux abords de la nouvelle LGV Tours-Bordeaux

"Ici, le danger arrive à 320 km/h!" -voilà pour le titre de la campagne de communication lancée à 15 jours de l'ouverture de la ligne grande vitesse Tours-Bordeaux.

Si la totalité du tronçon est clôturé et interdit au public pour autant, LISéA, (société concessionnaire) entend sensibiliser le grand public et notamment les enfants au danger de s'approcher de cette LGV. Des affichettes avec des dessins sont donc distribuées dans les 136 communes du tracé mais aussi à la demande dans des écoles et associations. La ligne qui sera mise en service commerciale le 2 juillet est alimentée jour et nuit par une tension de 25.000 volts et donc outre un choc avec un train on peut craindre des risques d'électrocution.