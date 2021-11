Prudence sur les routes des hauts cantons après les chutes de neige de la nuit

Elle est arrivée plus tôt que les autres années. D'importantes chutes de neige sont tombées au cours de la nuit de samedi à dimanche, sur les hauts cantons et pas seulement sur les parties les plus hautes limitrophes avec le Tarn. Il est tombé 15 centimètres sur les hauteurs de La Salvetat sur Agout et 10 centimètres dans les bas fond, avec des formations de congères à cause du vent sur certains axes routiers dans le secteur et sur l'Espinouse, circulation difficile sur la RD39 qui va au Bousquet d'Orb, la RD 142 et la RD 922 qui monte à Saint Gervais sur Mare. les cols d'accès au Tarn sont ouverts.

Equipements spéciaux recommandés

Les agents des routes du département sont sur le pont et sur les routes depuis le lever du jour pour remettre les chaussées '"au noir" comme l'explique Olivier Peyre, cadre d'astreinte du service des routes du département qui appelle les automobilistes à mettre les équipements spéciaux sur leurs véhicules et à respecter les distances avec les engins et camions de déneigement.

La situation devrait s'améliorer progressivement dans la journée.