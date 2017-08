Puisseguin : les transporteurs de voyageurs prêts à des changements mais inquiets

La Fédération des transporteurs de voyageurs estime qu'il faut revoir les normes de sécurité dans les bus après le rapport d'enquête du BEA-TT sur l'accident de Puisseguin. Mais elle s'inquiète aussi de certaines réformes qui pourraient fragiliser le secteur. Explications.

Michel Seyt n'y va pas par quatre chemins. Il trouve "inacceptable" le fait que les normes anti-incendie dans les bus soient moins élevées que dans les voitures. Une explication qui figure dans le rapport d'enquête du Bureau d'enquête accident des transports terrestres (le BEA-TT) remis fin juillet aux familles des victimes de l'accident de Puisseguin qui a fait 43 morts en octobre 2015. "Un fait que les constructeurs, quel qu'ils soient, se sont bien gardés de nous dire" jure-t-il.

Une facture à plusieurs milliards d'euros

S'il est prêt à discuter d'une nécessaire évolution des normes, le représentant national du secteur s'inquiète du calendrier. Il faut que celui soit "concerté" et "cohérent". Et s'il en partage certaines (meilleur marquage au sol pour les issues de secours dans les bus, changement des tissus inflammables), Michel Seyt s'alarme aussi de certaines recommandations du BEA-TT : "Mettre une porte de secours systématiquement à l"arrière des bus reviendrait à changer l'ensemble du parc automobile français, c'est impossible. Ne serait-ce que parce que le tissu industriel actuel, en France ou en Europe, est incapable de suivre. Et qui va payer la facture ?" C'est sans doute sur ce dernier point que la question est la plus épineuse. On estime qu'il y a actuellement en France environ 70 000 bus. Un autocar neuf coûte à peu près 300 000€. La facture s'élèverait donc à 21 milliards d'euros en cas de changement complet du parc français. Un effort qui tuerait le secteur si l'Etat ne participe pas en grande partie.

La Fédération des transporteurs rappelle enfin que l'accident de Puisseguin est exceptionnel à bien des égards : par la multitude des erreurs humaines et matérielles qui ont conduits à l'accident notamment. Et Michel Seys de rappeler que l'accident est - de son point de vue - avant tout la faute à la présence d'un camion avec un réservoir auxiliaire "illégal" (c'est l'une des conclusions du rapport d'enquête qui évoque un réservoir non homologué) sur la route ce jour-là.

