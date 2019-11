Puy-de-Dôme : l'A89 interdite aux poids-lourds à cause d'un épisode neigeux

Le tronçon situé entre la barrière de péage des Martres-d'Artière (Puy-de-Dôme) et Saint-Etienne (Loire) est interdit aux véhicules de plus de 7,5 tonnes. Les poids-lourds sont stockés et des mesures de retournement ont été mises en place.