Puy-de-Dôme : appel à la prudence sur les routes du département ce vendredi soir

Puy-de-Dôme, France

Prudence sur les routes. Les prévisionnistes de Météo France annoncent des pluies verglaçantes sur l'est du département du Puy-de-Dôme (à l'est de l'axe A71-A75 reliant Aigueperse à Issoire) à partir de minuit ce vendredi et jusqu'à 5 heures du matin ce samedi en plaine, et jusqu'au lever du jour en montagne.

Il est conseillé aux usagers de la route d'anticiper ou de reporter leurs déplacements.

Le Département et la Préfecture du Puy-de-Dôme encouragent les usagers de la route à s’organiser pour éviter de circuler dans le secteur concerné sur cette période à risque.

La préfecture qui rappelle quelques règles de sécurité.

• ayez des équipements adaptés pour circuler (pneus hiver, pneus spéciaux, chaînes...)

• réduisez votre vitesse ;

• augmentez les distances de sécurité ;

• laissez toujours la priorité aux engins de déneigement et de salage ;

• soyez particulièrement vigilants aux plaques de verglas si vous traversez des zones ombragées ;

• gardez dans votre véhicule une raclette, une lampe de poche, des vêtements chauds, une couverture de survie, de l’eau et de la nourriture en cas d’immobilisation.