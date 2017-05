Puy-de-Dôme : contrôles renforcés sur les routes

A l'occasion de ce week-end prolongé, les forces de l'ordre vont redoubler de vigilance sur les principaux axes routiers du département.

C'est le début d'un gros week-end férié pour les auvergnats, alors, sur le terrain les policiers et gendarmes vont renforcer leurs actions. C'était déjà le cas ce vendredi 5 mai dans la zone industrielle de Cournon d'Auvergne. Sur l'Avenue d'Aubière la vitesse est limitée à 50km/h, alors les policiers contrôlent l'allure des automobilistes.

Les propriétaires de la voiture en train de se faire contrôler © Radio France - Lauriane Havard

Claire vient de se faire arrêter par un agent mais elle assume sans aucun problème: "J'ai fait une bourde, j'ai fait une bourde! On verra bien." Cette conductrice n'a pas fait d'excès de vitesse mais une mauvaise manœuvre. Elle a évité un camping-car et a donc mordu la ligne blanche sur la route. Même si elle risque une amende elle se sent rassurée par la présence des policiers: "Je préfère qu'ils soient là, c'est notre sécurité à tous".

Depuis le début de l'année, un blessé est hospitalisé par jour

Ce type de contrôle est indispensable selon Nicolas Dufaud, le directeur de cabinet de la Préfère du Puy-de-Dôme. Dans le département, on compte 12 tués sur les routes depuis janvier dernier. C'est un chiffre stable par rapport à 2016, mais le plus inquiétant c'est le nombre de blessés: " c'est le point noir que je déplore: on compte 1 blessé par jour" .

Pour la même période, dans l'Allier, il y a eu 56 accidents corporels dont 5 tués et 66 blessés. Dans le Cantal, on dénombre 16 accidents dont 20 blessés et une personne décédée.

Concernant la circulation sur les routes, aujourd'hui et dimanche sont classés Vert au niveau national par Bison Futé.