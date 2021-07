Puy-de-Dôme : des difficultés de circulation sur l'A75 jusqu'au 9 juillet

Les intempéries du début de semaine ont provoqué des coulées de boue et des éboulements sur une partie de l'A75. La DIR Massif Central est sur le coup, mais jusqu'à vendredi 9 juillet encore, il y aura des difficultés de circulation à hauteur de Saint-Yvoine et Sauvagnat-Sainte-Marthe.

Un chantier pour évacuer la boue et les roches et sécuriser la falaise qui surplombe l'A75.

Les orages des 27 et 28 juin ont donné beaucoup de fil à retordre à la DIR Massif Central, notamment des coulées de boue et des éboulements. Un secteur de l'autoroute A75 a été particulièrement touché : entre les diffuseurs 9 et 10, à hauteur de Saint-Yvoine et Sauvagnat-Sainte-Marthe. Conséquence, des travaux de sécurisation sont nécessaires, avec des mesures de restriction de circulation :

- Du vendredi 2 juillet au lundi 5 juillet : neutralisation de la voie de droite dans le sens nord/sud

- lundi 5 juillet de 2h à 6h du matin : fermeture du sens Nord/Sud de l'A75 entre les diffuseurs 6 et 10 (une déviation sera mise en place entre les diffuseurs 6 et 14 par les RD678 puis RD996)

- Du lundi 5 juillet au vendredi 9 juillet : basculement de circulation (la circulation du sens Nord/Sud sera basculée sur la voie de gauche du sens Sud/Nord)