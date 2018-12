Puy-de-Dôme : l'A75 pourrait rouvrir avant 6 heures mercredi matin mais uniquement dans le sens sud-nord

Puy-de-Dôme, France

La décision de fermer l'autoroute A75 à hauteur du Zénith a été prise tard dans la soirée de lundi. Malgré les informations relayées sur notre site internet et les réseaux sociaux, des centaines d'automobilistes se sont retrouvés piégés mardi matin dans les bouchons et pas seulement au sud de l'agglomération clermontoise. Les effets de ce point noir ont été ressentis partout autour de la capitale auvergnate.

Conséquence d'un accident de la route. Une grue chargée (et mal repliée) sur un camion a percuté le tablier du pont reliant Pérignat-lès-Sarliève à Cournon d'Auvergne et enjambant l'A75 par la RD137 fermée dès hier en début de soirée.

La société APRR qui gère ce tronçon de l'A75 a dépêché ce mardi matin un expert sur les lieux de l'accident. Spécialisé dans les ouvrages d'art, il était chargé d'évaluer les dégâts et les conséquences potentiels sur la dangerosité de la structure. Sous le choc, le tablier mais s'est passé affaissé mais il a été fissuré.

Rappel - ⚠️MISE à JOUR -CIRCULATION A75 la coupure totale de l'A75 secteur La Pardieu - Zénith Clermont/Cournon est maintenue > rappel des fermetures et déviations > https://t.co/Df81Fss9Of … pic.twitter.com/lg4ZabIn12 — Préfète du Puy-de-Dôme (@Prefet63) December 18, 2018

Réouverture mercredi matin dans le sens sud-nord ?

Une fragilisation potentielle du pont qui a incité APRR et la préfecture de Puy-de-Dôme à couper la circulation dans les deux sens. L'objectif est de rouvrir l'autoroute au plus tard à 6 heures ce mercredi matin mais dans un seul sens (Montpellier-Clermont). Des premières opérations de réparation ont été engagées. Elles consistent principalement en un étaiement provisoire de la poutre endommagée. Les équipes seront à l’œuvre toute la nuit dans le but d’une réouverture :

Du sens Sud-Nord de l’A75 (Montpellier vers Clermont)

Des deux sens de la D137 qui relie Cournon à Pérignat, sauf sur sa partie piste cyclable qui correspond à la partie de l’ouvrage qui a été dégradée.

Le sens nord-sud (Clermont-Montpellier) va rester fermé à la circulation. Une réouverture est espérée avant le week-end. La déviation est prévue par l'échangeur 1 --> échangeur 4 via les RD765, RD772, RD52, RD979.



Vous avez été nombreux à témoigner du chaos routier provoqué par cette fermeture ce lundi matin sur l'antenne de France Bleu Pays d'Auvergne.