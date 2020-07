Puy-de-Dôme : la SNCF menace de suspendre la ligne de fret Volvic - Le Mont Dore

La nouvelle est tombée en fin de semaine dernière. La ligne de fret entre Volvic et le Mont-Dore pourrait être suspendue. Elle rapporte peu et coûte cher à la SNCF, mais elle est essentielle pour la société des eaux du Mont-Dore et la commune.

La nouvelle est tombée vendredi dernier et ce pourrait être un nouveau coup de canif dans le maillage ferroviaire auvergnat. La ligne de fret entre Volvic et le Mont-Dore est menacée de suspension. Voilà qui a de quoi refroidir la société des eaux du Mont-Dore, seule entreprise à exploiter la ligne. Les raisons de cette possible suspension ? Elle rapporte très peu à la SNCF et coûte très cher en travaux de maintenance.

On se essaie de sa battre pour la garder - Sébastien Dubourg, maire du Mont Dore

Le maire du Mont-Dore, Sébastien Dubourg est doublement contrarié. "On a deux enjeux majeurs par rapport à cette voie ferrée. On a un aspect écologique, on prône l'écologie dans une commune comme la nôtre, où l'on soigne les maladies respiratoires et où on a un air pur pour le bien-être et les espaces. Si ça saute, on risque d'avoir beaucoup de camion sur nos routes." L'autre enjeu majeur est économique poursuit Sébastien Dubourg. "La SMDA (Sources du Mont-Dore en Auvergne) est la 2e source de recettes pour la commune, plus 55 emplois, donc c'est primordial pour nous. On va essayer de trouver des solutions pur la conserver. Je ferai le maximum pour confirmer cette voie ferrée au niveau de l'usine d'eau".

40% de la production annuelle sur cette voie

Pour expliquer cette hypothèse de suspension, la SNCF met en avant des raisons de sécurité et assume de "hiérarchiser les chantiers". La priorité est donnée aux voies fréquentées. Mais les conséquences pourraient être lourdes pour la société des eaux du Mont-Dore qui transporte chaque année plus de 90.000 tonnes d'eau sur cette voie. Soit 40% de sa production annuelle. Le secrétaire général de la CGT des cheminots du Puy-de-Dôme, Charly Peillaud, est sur la même longueur d'onde que le maire du Mont-Dore. "Chez nous, ça supprimerait des emplois bien sûr, car c'est nous qui entretenons la ligne. Quand on voit où s'est situé là-haut, c'est des petites routes, ça ferait beaucoup de camions avec des petites communes à traverser".

400.000 euros nécessaires pour des travaux urgents

Chaque année, la ligne rapporte 23.000 € à la SNCF, mais lui coûte 1,2 million d'euros en travaux de maintenance. Si elle trouve les 400.000 € nécessaires pour les travaux urgents, elle assure qu'elle maintiendra la ligne l'an prochain. Thomas Allary, directeur de SNCF Réseau pour la grande région, se veut raisonnablement optimiste. "J'ai bon espoir qu'on arrive à repousser d'au moins un an le risque de suspension et que ce délai-là nous donne le temps de regarder à tête reposée et plus sereinement la possibilité de trouver une solution dans le temps..."