Dallet, Puy-de-Dôme, France

Depuis le début de l'année, les trois communes de Dallet, Mezel et Pérignat-ès-Allier adhèrent au SMTC, le Syndicat Mixte des Transports en Commun de l'agglomération Clermontoise. Conséquence : des nouveautés en matière de transports en commun.

Les cars départementaux deviennent des transports urbains

Ces autocars, dont les arrêts sont inchangés, sont accessibles avec un ticket T2C .

Création de la ligne 37

La grande nouveauté, c'est la création de la ligne 37 qui permet de rallier le centre de Clermont-Ferrand. Elle propose, du lundi au vendredi, deux allers le matin et deux retours le soir, via une correspondance avec la ligne C à Cournon. Là aussi, le ticket est celui du bus ou du tramway clermontois. Il faut compter 50 minutes entre Dallet et Clermont-Ferrand, 45 minutes pour Mezel et environ 40 minutes pour Pérignat-ès-Allier.

Un vrai service -François Rudel, maire de Mezel

Les élus locaux sont contents. Voilà qui va faciliter la vie de leurs concitoyens, les jeunes et les seniors étant particulièrement intéressés par ce type de service. Gilles Voldoire, le maire de Dallet, se dit "ravi qu'on ait enfin pu trouver une solution". Et son collègue de Pérignat-ès-Allier, Jean-Pierre Buche, salue " un moyen moins polluant que les 20 000 voitures qui traversent Pérignat tous les jours".