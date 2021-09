Puy-de-Dôme : équipement obligatoire pour tous les véhicules durant la période hivernale

Entre le 1er novembre et le 31 mars, il sera obligatoire de disposer de chaînes ou de chaussettes dans son véhicule ou de s'être équipé de pneus hiver. Toutes les routes sont concernées.

Les conducteurs devront disposer de chaînes ou de chaussettes ou encore être équipés de pneu hiver antre le 1er novembre et le 31 mars dans le département du Puy-de-Dôme. Il s'agit bien sûr pour la préfecture du Puy-de-Dôme de réduire au maximum le nombre d'accidents liés aux conditions de circulation dans le cadre d'un décret datant du mois d'octobre dernier mais entrant en vigueur cette année.

Pour améliorer la sécurité des usagers en cas de neige et de verglas, et afin de limiter le blocage des routes montagneuses, il est désormais obligatoire soit de disposer de chaînes ou de chaussettes dans son véhicule soit de pneus hiver, entre le 1er novembre et le 31 mars.

Du 1er novembre au 31 mars

Après avis du comité de Massif Central et après concertation avec les élus, le Préfet du Puy-de-Dôme Philippe Chopin a pris cet arrêté qui concerne tous les axes routiers. La préfecture du Puy-de-Dôme précise que dans un premier temps, les forces de sécurité feront de la pédagogie avant de dresser des PV, les usagers pris en faute encourent une contravention de 5e catégorie.

L’obligation d’équipement concernera les véhicules légers et utilitaires, les camping-cars, les poids-lourds et les autocars circulant sur l’ensemble du département. Elle ne s’applique pas aux véhicules équipés de pneus à clous.

Plus d'infos ici.