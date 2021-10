Puy-de-Dôme : un adolescent de 17 ans décède dans un accident de la route à Marat

Un jeune homme de 17 ans est mort dans un accident de la route ce vendredi 30 octobre vers 21 h 55 à Marat, dans le Puy-de-Dôme. Le véhicule dans lequel il était passager a fait une sortie de route. L'adolescent était en arrêt cardio-respiratoire à l'arrivée des secours, les pompiers et le SMUR n'ont pas pu le réanimer.

Le conducteur âgé de 18 ans, ainsi que les trois autres passagers, deux jeunes femmes de 16 ans et 17 ans et un jeune homme de 17 ans, ont été légèrement blessés et transportés à l'hôpital de Thiers. Une enquête a été ouverte pour déterminer les circonstances exactes de l'accident.