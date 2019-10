Puy-de-Dôme : une marche du rail samedi pour la réouverture de ligne Billom-Vertaizon

Les bassins de Billom et de Saint-Dier-d'Auvergne sont en manque de transports collectifs. C'est le souhait du Collectif de Défense et de Développement des Services Publics Livradois-Forez qui organise une marche citoyenne ce samedi à partir de 10 heures.

Billom, Puy-de-Dôme, France

Le Collectif de Défense et de Développement des Services Publics (CDDSP) Livradois-Forez organise la 2e marche des transports collectifs ce samedi à partir de 10 heures. Une première marche avait été organisée en 2015. Elle avait rassemblé une bonne centaine de personnes. Cette fois, le rendez-vous est fixé devant de l’ancienne gare de Billom (Puy-de-Dôme), pour une marche le long de l’ancienne voie ferrée. Pour accompagner cette initiative, une maquette d’un train TER sera mise sur les rails.

La marche organisée en 2015 avait rassemblé 120 personnes - © Jacky Grand

Des connexions car-train

La marche a pour objectif soutenir le projet d'horaires de navettes par car de Billom à Vertaizon, en connexion avec les trains qui arrivent et partent de la gare billomoise. Autre volonté, des cars entre Billom et Clermont-Ferrand, via Cournon. Les doléances des membres de l'association ont été soutenues et relayées par les élus locaux jusqu'au Conseil Régional Auvergne-Rhône-Alpes, l'autorité compétente en matière de transports. Une rencontre était d'ailleurs programmée ce vendredi avec Brice Hortefeux, vice-président régional.

Les participants longent la voie ferrée recouverte de végétation - © Jacky Grand

Rouvrir la ligne Billom-Vertaizon

Le CDDSP Livradois-Forez milite par ailleurs pour la réouverture ferroviaire de la ligne Billom-Vertaizon. Il a demandé une étude spécifique sur ce projet. L'objectif est de désengorger le trafic automobile très congestionné aux heures de pointe dans les traversées de Pont-du-Château et de Cournon. L'enjeu est également environnemental (pollution de l'air) et sécuritaire (accidents de la route).

En attendant la marche citoyenne pour les transports collectifs dans le Livradois s'achèvera par des prises de paroles et un pot de l'amitié.