Pyrénées-Orientales : les transports en commun suspendus dans les hauts cantons ce mardi

Météo France annonce un épisode neigeux assez intense au-dessus de 200m d’altitude ce mardi 7 février. Les prévisionnistes annoncent entre 10cm et plus au-dessus d’Arles-sur-Tech, Vinça, ou Caudiès-de-Fenouillèdes. En conséquence, la préfecture a décidé ce lundi soir de suspendre plusieurs lignes de bus régulières et scolaires.

La liste des lignes régulières supprimées ou modifiées

 Vallespir lignes

o 531 (Prats de Mollo <> Arles) Supprimée o 532 (Coustouges <> Arles) Supprimée

 Conflent

o 524 Fontpédrouse <> Prades / Supprimée

o 525 Sahorre <> Prades / Supprimée

o 521 Vernet <> Prades / Supprimée mais Le secteur Prades <> Perpignan est assuré o 522 Vernet <> Prades / Supprimée

o 523 Mosset <> Prades / Supprimée

 Fenouillèdes

o 505 Lansac <> Perpignan / Supprimée

o 500 Quillan <> Perpignan / Maintenue, mais Terminus et départ Caudiès

Les transports scolaires aussi sont impactés

 Vallespir et Aspres

o Tous les services au-dessus d’Arles sont supprimés : Coustouges, Lamanère,

Serralongue, St Laurent de Cerdans, Corsavy, Montferrer, Prats de Mollo, le Tech, Taulis, St Marsal, La Bastide, Prunet et Belpuig, Taillet, Oms Calmeilles, Caixas, Montauriol.

o Les services de Reynes 6655213, 6655214A2, 6655503A2 sont supprimés .

o Les écarts de Céret sont supprimés

o Les services des chartreuses au Boulou et les écarts de Maureillas Las Illas sont

supprimés .

 Conflent

o Tous les services entre Prades et Mont Louis sont supprimés (Valmanya, Baillestavy,

Arboussols, Tarerach, Sournia, Rabouillet, Campoussy, Casefabre, Boule d’Amont, Fontpédrouse Thuez, Canaveilles, Jujols, Oreilla, Nyer, Souanyas, Olette, Serdinya, Villefranche, Ria, Casteil, Fillols, Vernet, Corneilla de Conflent, Escaro, Mantet, Py, Sahorre, Fuilla, Taurinya, Codalet, Clara, Campôme, Mosset, Molitg, Nohèdes, Urbanya, Conat,Catllar).

 Fenouillèdes

o Tous les services au-dessus de Caudiès et les services de l’Audesont supprimés :

Lansac, Rasiguères, Planèzes, Duilhac, Cucugnan, Padern, Paziols, Tuchan, Rouffiac, Soulatge, Cubières, Camps, Vira, Fosse, Fenouillet, Prugnanes, Trilla, Ansignan St arnac, Lesquerde, Pézilla de Conflent, Prats de Sournia, Felluns, Le Vivier, St Martin.

La vigilance orange court de 10h à 18h ce mardi.