Pyrénées Orientales : routes enneigées et équipements spéciaux obligatoires en montagne

Les conditions de circulation sont encore compliquées ce samedi matin en montagne, suite aux fortes chutes de neige survenues dans la nuit.

Sur l’ensemble des secteurs du Conflent, Haut Conflent, Garrotxes, Cerdagne et Capcir, la circulation est difficile et les équipements spéciaux sont obligatoires dés 800 m d’altitude. Les routes d'accès à l'Andorre sont totalement fermées à partir de Porta et de l'Hospitalet, de même que le col de Jau ainsi que la D33 entre Eyne et Llo et entre Estavar et Egat.

Dans le Haut Vallespir, la circulation est difficile et les équipements spéciaux obligatoires entre Prats de Mollo et le col d’Ares, sur les autres routes du secteur en revanche, la circulation est normale.

Un chasse-neige accidenté

Ce vendredi soir une déneigeuse a fait une sortie de route à Puyvalador sur la D118. L'engin est tombé dans un fossé avant de percuter un arbre. Le conducteur, âgé de 50 ans, s’est retrouvé bloqué dans l’habitacle et a du être désincarcéré par les pompiers. Blessé à un pied il a été évacué sur l'hôpital de Puigcerda . Une vingtaine de secouristes ont été mobilisés pendant prés de trois heures sur cette intervention.