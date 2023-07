Quand allez-vous percuter ? une expo de Vinci pour nous inciter à plus de vigilance au volant

Mercredi et jeudi les personnes qui ont fait étape sur l'aire d'Ambrussum sur l'A9 entre Nîmes et Montpellier ont pu découvrir cette exposition choc. En plus des 18 véhicules de l'expo itinérante il y avait le tout dernier fourgon broyé par un poids lourd en début de semaine près de Lunel.

Les épaves sont alignées sur le parking. "Le rythme c'est une collision par semaine" lâche Laurent Noé porte parole de Vinci Autoroutes "cela montre que nous ne sommes pas assez attentifs au volant". Vincent routier s'est arrêté, intrigué par cette concentration de fourgons jaunes et le slogan Quand allez vous percuter ?. "C'est une bonne idée , çà fait une piqûre de rappel. On prend conscience de la dangerosité du métier de patrouilleur, çà fait réfléchir" conclut-il.

Quelques heures plus tôt un autre chauffeur de passage a lui reconnu le fourgon qu'il avait heurté il y a deux ans près de Narbonne raconte Laurent Noé "il avait les poils dressés sur les bras, il nous a raconté s'être endormi. Cet accident l'a traumatisé, il y pense encore toutes les nuits".

Respecter le corridor de sécurité

Cette exposition est là pour marquer les esprits et rappeler la règle du corridor : quand vous voyez les patrouilleurs au bord de l'autoroute vous devez impérativement vous décaler vers la gauche pour laisser une voie libre entre vous et eux. Seulement 1 conducteur sur 5 respecte cette obligation.

Ce vendredi et samedi l'exposition est présentée à Vinassan près de Narbonne, elle rejoindra ensuite l'aire de Port Lauragais sur l'A61.

Le schéma de la règle du corridor © Radio France - Sébastien Garnier